Мария Погребняк отреагировала на слова Волочковой о покупках квартир детям

Блогер Мария Погребняк прокомментировала заявления Анастасии Волочковой, которая не собирается покупать жильё своей дочери Ариадне.
Погребняк опубликовала в личном микроблоге пост со словами балерины Анастасии Волочковой. Экс-прима Большого театра пообещала дочке организовать свадьбу, однако покупать квартиру наследнице она не собирается.
Мария уверена, что родители должны воспитать ребёнка и дать ему образование, чтобы он, когда повзрослеет, мог сам себя обеспечивать.
"Что касается материальных благ — таких как квартиры или машины — я считаю, что это не обязательство, а скорее приятный бонус", — выразила своё мнение многодетная мать.
Погребняк считает, что, если у родителей есть возможность купить детям жилье или автомобиль, то в этом нет ничего плохого.
Анастаси́я Ю́рьевна Волочко́ва (род. 20 января 1976, Ленинград) — российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель.
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