Карьера, новые песни, гастроли: психолог сделала печальный вывод о жизни Алсу после развода

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Жизнь Алсу после развода с Яном Абрамовым резко изменилась: в годы брака певица была уже не сильно на слуху, но теперь она вновь напомнила о себе и с головой погрузилась в творчество и карьеру. Как уверяет Алсу, она наконец-то почувствовала свободу и счастье, однако психолог Катерина Рублёва считает иначе. Она поделилась своим мнением с порталом "Страсти".

Фото: flickr.com by John-Morgan, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Цветы под дождём

По словам психолога, Алсу пытается заглушить боль из-за измены бывшего мужа. Певица говорила, что у неё нет времени на свидания, но Рублёва уверена, что Алсу просто больше не верит мужчинам и боится, что, если она пустит в свою жизнь нового человека, повторится та же история.

"Часто люди, пережившие предательство, стремятся заполнить пустоту работой, чтобы не оставаться наедине с мыслями и чувствами. Такое поведение может свидетельствовать о глубоком разочаровании в любви и недоверии к противоположному полу. Возможно, у Алсу возникло чувство обиды на всех мужчин, что вполне естественно после измен", — сказала Рублёва.

Она добавила, что Алсу нужно время, чтобы прийти в себя, и если в жизни певицы появится тот, кто сможет доказать свою преданность, возможно, она откроет сердце для нового чувства.

Уточнения

Алсу́ Рали́фовна Абра́мова (девичья фамилия — Са́фина; род. 27 июня 1983, Бугульма, Татарская АССР, РСФСР, СССР), более известная мононимно как Алсу́ — российская певица, телеведущая, актриса.



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