Раздобревший блогер Дава показал, как готовится стать отцом

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Давид Манукян, известный как Дава, после новости о скором отцовстве заметно прибавил в весе.

Фото: https://www.instagram.com/dava_m by Инстаграм Давида Манукяна is licensed under public doman Блогер Давид Манукян

Давид Манукян опубликовал в социальных сетях серию снимков, на которых он предстал раздобревшим мужчиной с лишним весом.

Расслабился Дава после известия о скором родительстве.

"Готовлюсь стать батей", — написал Манукян под снимками.

Бывший возлюбленный звезды "Дома-2" Ольги Бузовой сгенерировал забавные снимки с помощью нейросети.

Малыша Даве подарит его избранница, певица и исполнительница хита "Океан" Мари Краймбрери.

Ранее Ольга Бузова нашла необычный повод уколоть бывшего возлюбленного, объявившего о скором отцовстве.



Уточнения

Дави́д Манукя́н: Манукян, Давид Ашотович (Дава; род. 1993) — российский хип-хоп и рэп-исполнитель, видеоблогер, актёр, продюсер и телеведущий.



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