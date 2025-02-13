Раздобревший блогер Дава показал, как готовится стать отцом

Блогер Давид Манукян, известный как Дава, после новости о скором отцовстве заметно прибавил в весе.
Давид Манукян опубликовал в социальных сетях серию снимков, на которых он предстал раздобревшим мужчиной с лишним весом.
Расслабился Дава после известия о скором родительстве.
"Готовлюсь стать батей", — написал Манукян под снимками.
Бывший возлюбленный звезды "Дома-2" Ольги Бузовой сгенерировал забавные снимки с помощью нейросети.
Малыша Даве подарит его избранница, певица и исполнительница хита "Океан" Мари Краймбрери.
Ранее Ольга Бузова нашла необычный повод уколоть бывшего возлюбленного, объявившего о скором отцовстве.
Дави́д Манукя́н: Манукян, Давид Ашотович (Дава; род. 1993) — российский хип-хоп и рэп-исполнитель, видеоблогер, актёр, продюсер и телеведущий.
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