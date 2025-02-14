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Наташа Королёва не приехала на 79-летие живущей в США матери

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Шоу-бизнес

13 февраля исполнилось 79 лет Людмиле Порывай, матери Наташи Королёвой, однако певица не приехала на праздник.

Наташа Королёва
Фото: Wikipedia by Schekinov Alexey Victorovich, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Наташа Королёва

Королёва обратилась к маме в своём блоге. Она не стала раскрывать подписчикам причину отсутствия на дне рождения Порывай, но тепло и трогательно поздравила её и пожелала хорошо провести время с подругами.

"Невероятная, жизнерадостная, темпераментная, миролюбивая, гостеприимная. Моя любимая мамочка! Ты сейчас далеко от меня, но я знаю, что ты соберёшь своих подружек на девичник и отметишь. Люблю тебя, моя ласточка", — обратилась Королёва к маме.

У исполнительницы есть для матери подарок: специально к её дню рождения была написана песня "Девичник".

Уточнения

Ната́ша Королёва (настоящее имя — Ната́лья Влади́мировна Порыва́й (укр. Наталія Володимирівна Поривай); род. 31 мая 1973, Киев, Украинская ССР, СССР) — советская и российская эстрадная певица, киноактриса, фотомодель и телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации (2004).

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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