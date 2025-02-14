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Клевету терпеть не намерена: Ольга Бузова ответила на обвинения Лады Дэнс в краже песни

1:06
Шоу-бизнес

Ольга Бузова отреагировала в своём Telegram-канале на слова Лады Дэнс о краже песни Baby Tonight. Бузову крайне возмутило такое обвинение, поскольку, по её словам, Дэнс сама разрешила ей исполнять ремейк этого хита.

Ольга Бузова
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Ольга Бузова

В доказательство своей правоты Бузова выложила интервью Дэнс двухлетней давности, в котором певица уверяла, что Бузова может использовать эту песню. Звезда "Дома-2" подчеркнула, что это право зафиксировано юридически, и иронично заметила, что у коллеги не всё в порядке с памятью.

"Я с огромным уважением отношусь к Ладе, она это прекрасно знает. Но клевету терпеть не намерена! Кто-то решил напомнить о себе, как всегда, за счёт моего имени, или всё-таки проблемы с памятью? Глицин под язык меня всегда выручал в университете, если что", — заявила Бузова.

Также исполнительница сказала, что она никогда не позволила бы себе без разрешения петь чужие песни, но у Лады Дэнс нет исключительных прав на Baby Tonight.

Уточнения

О́льга И́горевна Бу́зова (в период брака Тара́сова; род. 20 января 1986, Ленинград, СССР) — российская певица, телеведущая, актриса театра и кино, дизайнер.

Ла́да Евге́ньевна Во́лкова (род. 11 сентября 1966 (по данным официального сайта — 1969, хотя ранее там был указан 1966 год, Калининград), более известная как Ла́да Дэнс — советская и российская актриса кино и телевидения, эстрадная и джазовая певица.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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