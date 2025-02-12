Скарлетт Йоханссон требует защитить человечество от ИИ

Скарлетт Йоханссон стала жертвой дипфейк-видео и требует защитить человечество от ИИ

Скарлетт Йоханссон потребовала принять закон, защищающий людей от злоупотреблений искусственным интеллектом. Поводом послужило распространение в социальных сетях видео, сгенерированного искусственным интеллектом, где она и другие известные люди, якобы, выступают с антисемитскими заявлениями. Дипфейк-видео демонстрировало изображение Йоханссон в футболке с провокационным рисунком, содержащим как изображение непристойного жеста, так и еврейскую звезду, а также имя скандально известного артиста, в последнее время использующего различную, оскорбительную для Израиля и также запрещенную в России символику. Ролик намекал на реакцию знаменитостей на его действия.

Фото: публичное видео созданное Ори Бехерано Кадр публичного дипфейк видео Ори Бехерано со Скарлетт Йоханссон

Помимо Йоханссон, в дипфейк-видео также были использованы сгенерированные искусственным интеллектом изображения Адама Левина, Милы Кунис, Ленни Кравица, Марка Цукерберга, Саши Барона Коэна, Бена Стиллера, Натали Портман и Дэвида Швиммера. Ролик был смонтирован под музыку традиционной еврейской песни, исполняемой во время праздников.

Ранее Скарлетт Йоханссон уже активно выступала против несанкционированного использования искусственного интеллекта. В прошлом году она даже обратилась к юристам в связи с тем, что компания OpenAI использовала для своего чат-бота синтезированный голос, очень похожий на её собственный.

Создателем скандального AI-видео оказался Ори Бехерано, который позиционирует себя в Instagram как эксперт в области генеративного искусственного интеллекта. В подписи к опубликованному им ролику было указано, что контент был создан или изменен с использованием искусственного интеллекта.

В своем недавнем заявлении актриса призвала американских законодателей к активным действиям в сфере регулирования искусственного интеллекта, отметив, что этот вопрос касается будущего всего человечества.

Один из ключевых рисков использования генеративного ИИ — создание порочащих или любых других не соответствующих реальности фото- и видеоизображений, аудиозаписей голоса. Легче всего создать максимально реалистичный дипфейк, имея доступ к верифицированному биометрическому изображению или видеозаписи. Это одна из причин, по которой ИТ-эксперты полагают, что использование биометрической информации, в том числе для верификации пользователей в любой системе, ведет к повышению рисков утечек данных и возможным последствиям для граждан, в том числе правовых. При этом потерпевшие могут оказаться в ситуации, когда нужно будет доказывать собственную непричастность к видео, что с развитием технологий искусственного интеллекта может стать весьма затруднительным.

Уточнения

Нейро́нная сеть (также иску́сственная нейро́нная сеть, ИНС, или просто нейросе́ть) — математическая модель, а также её программное или аппаратное воплощение, построенная по принципу организации биологических нейронных сетей — сетей нервных клеток живого организма.



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