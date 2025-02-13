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В это сложно поверить: Виктория Боня призналась, когда у неё была в последний раз близость с мужчиной

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Шоу-бизнес

Виктория Боня любит раскрывать подробности своей личной жизни, в то же время сохраняя интригу.

Букет пионов
Фото: commons.wikimedia.org by Liilia Moroz, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Букет пионов

Один из подписчиков задал модели нескромный вопрос, который, впрочем, её не смутил. Пользователь интересовался, когда Боня в последний раз целовалась с мужчиной. То же самое он спросил и про интимную близость.

"Не поверите! И то и другое было в прошлом году", — ответила Боня.

Она не стала уточнять, как зовут мужчину, с которым у неё были интимные свидания. Когда конкретно это было, знаменитость тоже предпочла оставить в секрете. Также Виктория поделилась, что во Франции вскоре выйдет её коллекция платьев, и попросила подписчиц помочь ей найти швею, умеющую работать с тонкими тканями и капроном.

Уточнения

Викто́рия Анато́льевна Бо́ня (род. 27 ноября 1979, Краснокаменск, Читинская область) — российская телеведущая развлекательных программ, модель и блогер.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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