Очень неожиданный дуэт: Алсу назвала имя певца, с которым она споёт в этом году

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Алсу приняла участие в утреннем шоу "Мурзилки Live" на "Авторадио" и рассказала о своих творческих планах.

Фото: commons.wikimedia.org by MasterRus21thCentury, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Концерт

Развод с Яном Абрамовым не только не сломил певицу, но и помог ей открыть второе дыхание. Она вернулась на большую сцену и готовит массу сюрпризов для поклонников. Когда ведущие программы сказали, что слышали о том, что Алсу готовит новые дуэты, она решила раскрыть имя одного исполнителя, с которым планирует спеть песню.

"Ну вот прямо все секретики рассекретить? Хорошо, могу сказать, что будет очень неожиданный один дуэт. Это Джиган. Это такая максимально неожиданная коллаборация, но ещё будут и другие интересные коллабы, песни, дуэты. В общем, планируется очень интересный яркий год. Хочется удивлять в этом году", — призналась Алсу.

Также певица порадовалась, что даже через столько лет она осталась востребованной и любимой для многих слушателей.

Уточнения

Алсу́ Рали́фовна Абра́мова (девичья фамилия — Са́фина; род. 27 июня 1983, Бугульма, Татарская АССР, РСФСР, СССР), более известная мононимно как Алсу́ — российская певица, телеведущая, актриса.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.