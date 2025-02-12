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Анна Хилькевич выступила с признанием о жизни после третьих родов: хожу в специальный центр

1:04
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Актриса Анна Хилькевич, которая осенью прошлого года стала матерью в третий раз, поделилась с поклонниками неожиданным откровением о своей жизни.

Анна Хилькевич
Фото: Telegram by Telegram-канал Анны Хилькевич, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Анна Хилькевич

В своём Telegram-канале она рассказала, что из-за укачивания младшей дочери на руках у неё сильно разболелась спина. По этой причине она начала посещать центр для людей с проблемами со здоровьем.

Хилькевич подчеркнула, что это не элитный фитнес-центр, а лечебное учреждение, где ей помогают восстановить опорно-двигательный аппарат после рождения ребёнка.

"Эффект просто потрясающий! Я уже вылечила поясницу от послеродовых осложнений, а сейчас занимаюсь её закачкой", — поделилась телеведущая.

Анна Хилькевич воспитывает троих дочерей от бизнесмена Артура Мартиросяна. Они хотели назвать девочку по традиции именем на букву "А", но при рождении актриса поняла, что назовёт её Оливией.

Ранее Иосиф Пригожин вспомнил о конфликте с Сергеем Шнуровым.

Уточнения

Анна Алекса́ндровна Хильке́вич (род. 15 октября 1986, Ленинград) — российская актриса кино и телевидения, ведущая. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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