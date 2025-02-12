Анна Хилькевич выступила с признанием о жизни после третьих родов: хожу в специальный центр

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Актриса Анна Хилькевич, которая осенью прошлого года стала матерью в третий раз, поделилась с поклонниками неожиданным откровением о своей жизни.

Фото: Telegram by Telegram-канал Анны Хилькевич, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Анна Хилькевич

В своём Telegram-канале она рассказала, что из-за укачивания младшей дочери на руках у неё сильно разболелась спина. По этой причине она начала посещать центр для людей с проблемами со здоровьем.

Хилькевич подчеркнула, что это не элитный фитнес-центр, а лечебное учреждение, где ей помогают восстановить опорно-двигательный аппарат после рождения ребёнка.

"Эффект просто потрясающий! Я уже вылечила поясницу от послеродовых осложнений, а сейчас занимаюсь её закачкой", — поделилась телеведущая.

Анна Хилькевич воспитывает троих дочерей от бизнесмена Артура Мартиросяна. Они хотели назвать девочку по традиции именем на букву "А", но при рождении актриса поняла, что назовёт её Оливией.

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Уточнения

Анна Алекса́ндровна Хильке́вич (род. 15 октября 1986, Ленинград) — российская актриса кино и телевидения, ведущая.



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