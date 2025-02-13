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Как сидела, так и упала: Лада Денс обвинила Ольгу Бузову в краже своего главного хита

1:11
Шоу-бизнес

В 90-е годы была очень популярна песня Лады Дэнс Baby Tonight. Время показало, что этот хит не стареет, ведь он уже не первый раз становится причиной раздоров между знаменитостями. На этот раз Лада Дэнс объявила, что Ольга Бузова начала самовольно исполнять ремейк "Девочки-ночь".

Ольга Бузова
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Ольга Бузова

"За эту песню драка какая-то: то Бузова, то рэпер какой-то. Песня была взята без разрешения, как нам сказали. Сейчас суды идут. Мой товарищ, бывший продюсер, не имея на то прав, продал песню компании, которая занимается Олей Бузовой. Всё с этого началось. Я как сидела, так и упала", — рассказала Лада Дэнс в шоу Стаса Ярушина МузLOFT.

Певица отметила, что очень дорожит этой песней, и добавила, что её изумило произошедшее ещё и потому, что она лично знакома с Бузовой. Лада не понимает, что мешало Ольге попросить разрешения на исполнение ремейка Baby Tonight.

"Когда её все стали воровать, я поняла, что сама должна ещё её попеть", — высказалась Лада Дэнс.

Уточнения

Ла́да Евге́ньевна Во́лкова (род. 11 сентября 1966 (по данным официального сайта — 1969, хотя ранее там был указан 1966 год, Калининград), более известная как Ла́да Дэнс — советская и российская актриса кино и телевидения, эстрадная и джазовая певица.

О́льга И́горевна Бу́зова (в период брака Тара́сова; род. 20 января 1986, Ленинград, СССР) — российская певица, телеведущая, актриса театра и кино, дизайнер.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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