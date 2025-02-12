Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Питомцы на грани джетлага: как перемещение во времени влияет на их здоровье
Сэкономьте время: лучший метод разморозки холодильника без лишних усилий
Деликатная проблема: почему появляется запах старости, и как от него избавиться?
Солист Иванушек Кирилл Андреев поздравил Игоря Матвиенко с юбилеем
Японки задумались — как рост цен на какао повлиял на традицию дарить шоколадные конфеты мужчинам
Nissan N7: Первый зарубежный электрокар с интеллектом DeepSeek на рынке Китая
Что делать, если желтеют листья у огурцов и помидоров?
Как приучить кошку к лотку, не испортив себе нервы
Передний привод экономит топливо, но зимой может подвести — что нужно знать

Пригожин вспомнил о конфликте со Шнуровым из-за Валерии: он был не прав во многом

1:01
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в интервью Общественной службе новостей (ОСН) заявил, что простил музыканта Сергея Шнурова после давнего конфликта, который произошёл в 2020 году.

Иосиф Пригожин
Фото: wikimedia.org by Yv3010, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Иосиф Пригожин

Тогда Пригожин высказал мнение, что многие артисты испытывают трудности из-за пандемии коронавируса. В ответ Шнуров записал стихотворение, в котором высмеял продюсера и его жену Валерию. Медиаменеджер, в свою очередь, призвал лидера группы "Ленинград" к серьёзному разговору.

Сейчас Пригожин признался, что простил Шнурова, хотя тот был неправ.

"…как говорится, величие императора в умении прощать. Пусть я буду в этом случае великодушен", — заявил продюсер.

Супруг певицы Валерии отметил, что они иногда пересекаются с рокером на мероприятиях, но их не связывает дружба.

Ранее бывший муж Бритни Спирс рассказал, почему не раскрывает причины развода с певицей.

Уточнения

Ио́сиф И́горевич Приго́жин (род. 2 апреля 1969, Махачкала) — российский музыкальный продюсер, бизнесмен.

Серге́й Влади́мирович Шну́ров (род. 13 апреля 1973, Ленинград, СССР), также известный под псевдонимом Шнур, — российский певец, композитор, поэт, автор-исполнитель, рок-музыкант, телеведущий, шоумен, медиаменеджер, художник, общественный деятель, актёр кино, телевидения, озвучивания и дубляжа.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Плесень исчезнет за секунды: немецкий способ борьбы с влажностью в доме
Недвижимость
Плесень исчезнет за секунды: немецкий способ борьбы с влажностью в доме Аудио 
Бабушка добавляла в борщ один странный ингредиент — теперь понятно зачем
Еда и рецепты
Бабушка добавляла в борщ один странный ингредиент — теперь понятно зачем Аудио 
Как избавиться от пигментных пятен: 3 домашних способа, которые реально работают
Красота и стиль
Как избавиться от пигментных пятен: 3 домашних способа, которые реально работают Аудио 
Популярное
Снегопад в Москве удивит даже коммунальщиков: вот сколько снега выпадет к выходным

Москву накроет снегопад: в выходные в столице заметно увеличится снежный покров. А впереди еще и сильные морозы — температура упадёт ниже -20 градусов.

Снегопад в Москве удивит даже коммунальщиков: вот сколько снега выпадет к выходным
Одуванчики исчезнут с вашего газона: простая хитрость, о которой мало кто знает
Одуванчики исчезнут с вашего газона: простая хитрость, о которой мало кто знает
Хочется тортика, а духовку включать не хочется? И не нужно — готовим кофейный торт без выпечки
Александр Овечкин продолжает бить рекорды в НХЛ
Иж-2715. Уникальный советский фургон, он же Пирожок, он же Каблучок Дмитрий Плотников Глава Пентагона Хегсет отказал Киеву и НАТО в гарантиях по перемирию на Украине Любовь Степушова Этот забытый миф объясняет, почему Исида стала сильнее всех богов Игорь Буккер
Плесень исчезнет за секунды: немецкий способ борьбы с влажностью в доме
Голодная картошка – мелкая картошка: чем её угостить, чтобы выросла крупной
Котлеты, которые покорят сердца: старинный рецепт без хлеба и яиц, но с двумя секретными ингредиентами
Котлеты, которые покорят сердца: старинный рецепт без хлеба и яиц, но с двумя секретными ингредиентами
Последние материалы
Что делать, если желтеют листья у огурцов и помидоров?
Как приучить кошку к лотку, не испортив себе нервы
Передний привод экономит топливо, но зимой может подвести — что нужно знать
Удивил гостей изысканным кишем с курицей и сливочным сыром
Бриллианты для женщин после 40: акцент на утонченность
Анна Хилькевич выступила с признанием о жизни после третьих родов: хожу в специальный центр
Креветки с ресторанным вкусом: секрет простого приготовления
Пригожин вспомнил о конфликте со Шнуровым из-за Валерии: он был не прав во многом
Собака просит добавки, а вы не можете отказать? Вот как кормить её правильно и не навредить
Бывший муж Бритни Спирс рассказал, почему на самом деле не разглашает причины развода с певицей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.