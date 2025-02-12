Пригожин вспомнил о конфликте со Шнуровым из-за Валерии: он был не прав во многом

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Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в интервью Общественной службе новостей (ОСН) заявил, что простил музыканта Сергея Шнурова после давнего конфликта, который произошёл в 2020 году.

Фото: wikimedia.org by Yv3010, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Иосиф Пригожин

Тогда Пригожин высказал мнение, что многие артисты испытывают трудности из-за пандемии коронавируса. В ответ Шнуров записал стихотворение, в котором высмеял продюсера и его жену Валерию. Медиаменеджер, в свою очередь, призвал лидера группы "Ленинград" к серьёзному разговору.

Сейчас Пригожин признался, что простил Шнурова, хотя тот был неправ.

"…как говорится, величие императора в умении прощать. Пусть я буду в этом случае великодушен", — заявил продюсер.

Супруг певицы Валерии отметил, что они иногда пересекаются с рокером на мероприятиях, но их не связывает дружба.

Ранее бывший муж Бритни Спирс рассказал, почему не раскрывает причины развода с певицей.

Уточнения

Ио́сиф И́горевич Приго́жин (род. 2 апреля 1969, Махачкала) — российский музыкальный продюсер, бизнесмен.



Серге́й Влади́мирович Шну́ров (род. 13 апреля 1973, Ленинград, СССР), также известный под псевдонимом Шнур, — российский певец, композитор, поэт, автор-исполнитель, рок-музыкант, телеведущий, шоумен, медиаменеджер, художник, общественный деятель, актёр кино, телевидения, озвучивания и дубляжа.



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