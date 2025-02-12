Бывший муж Бритни Спирс рассказал, почему на самом деле не разглашает причины развода с певицей

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Бывший муж американской поп-певицы Бритни Спирс Сэм Асгари рассказал, что не может обсуждать причины их развода с артисткой из-за подписанного договора о неразглашении.

Фото: youtube.com by канал ПопКульт, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бритни Спирс и Сэм Асгари

В подкасте Viall Files он отметил, что в Голливуде такие соглашения — обычное дело. Однако он всё же попытался дать комментарий о расставании с Бритни, не нарушая условий договора.

Сэм Асгари подчеркнул, что не любит, когда люди используют тему развода для спекуляций.

"Это моя жизнь, я испытал это. <…> Я думаю, что настоящая причина в таком случае не имеет значения", — сказал он.

В заключение он отметил, что они с Бритни многому научились друг у друга за время, проведённое вместе. Мужчина подчеркнул, что роман с певицей стал важной частью его жизни.

Ранее стало известно, может ли Алла Пугачёва получать пенсию в Израиле.

Уточнения

Бри́тни Джин Спирс (англ. Britney Jean Spears; род. 2 декабря 1981 года, Мак-Ком, Миссисипи, США) — американская поп-певица, актриса, танцовщица, автор песен, обладательница премии «Грэмми» в категории «Лучшая танцевальная запись».





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.