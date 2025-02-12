Стало известно, может ли Алла Пугачёва получать пенсию в Израиле

Народная артистка СССР Алла Пугачёва не может рассчитывать на получение стандартной пенсии в Израиле. Об этом NEWS. RU рассказал юрист Илья Русяев.

Фото: commons.wikimedia by Serge Serebro, Vitebsk Popular News, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Алла Пугачёва

Эксперт отметил, что у исполнительницы нет необходимого страхового стажа, поскольку она переехала в Израиль уже в пенсионном возрасте.

По словам Русяева, единственное, на что может претендовать артистка, — это специальное пособие, которое зависит от финансового положения семьи.

"Учитывая значительный доход её супруга, вероятность получения социальной поддержки от израильских властей представляется сомнительной", — заключил юрист.

Алла Пугачёва покинула Россию в 2022 году вслед за своим супругом, юмористом Максимом Галкиным* (признан в РФ иноагентом). Вместе с детьми они проживают в Израиле или на Кипре.

Ранее Юлия Пересильд рассказала, что пожелала бы себе, если бы была 15-летней.

Уточнения

А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса.



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