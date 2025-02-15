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Певец Николай Басков поделился рецептом икрянников

0:56
Шоу-бизнес

Певец Николай Басков опубликовал в социальных сетях необычный рецепт для очень богатых людей.

Искусственная чёрная икра
Фото: commons.wikimedia.org by Andshel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Искусственная чёрная икра

Николай Басков разместил в "Инстаграме"* видео, на котором пошагово даётся рецепт приготовления икрянников.

Для приготовления блюда требуется полкило обычной чёрной икры, куриное яйцо, муки. Перемешанную смесь следует поджарить на сковороде в виде оладушек.

Автор видео объяснил, что в Древней Руси готовили икрянники, когда дома не оставалось еды.

Подписчики Баскова назвали такой рецепт варварством.

"Блюдо на скорую руку, если неожиданно пришли гости";

"Яиц нет, а так бы приготовила";

"Это рецепт Юлии Высоцкой?" — писали фолловеры под постом певца.

* запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России

Уточнения

Никола́й Ви́кторович Ба́сков (при рождении Баско́в; род. 15 октября 1976, Москва, СССР) — российский эстрадный и оперный певец, композитор, телеведущий, киноактёр; народный артист Российской Федерации (2009).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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