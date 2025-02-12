Влад Соколовский оценил новую грудь жены: как же я недоволен!

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Певец Влад Соколовский с юмором отреагировал на пластическую операцию своей жены Ангелины Сурковой, в ходе которой она увеличила грудь.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Влада Соколовского в Инстаграм* (запрещен в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Влад Соколовский и Ангелина Суркова

Суркова сделала операцию после рождения сына Давида и теперь с радостью делится своим опытом. Она призналась, что до сих пор не может спать на животе и поднимать тяжести, но результат её вполне устраивает.

В личном блоге Суркова написала: "Я сделала операцию три месяца назад и хочу рассказать, почему не стоит увеличивать грудь". Она опубликовала свои фотографии в топе с декольте, который подчеркнул её новую фигуру.

В комментариях к публикации её муж, Влад Соколовский, с юмором выразил своё недовольство.

Влад Соколовский и Ангелина Суркова поженились в апреле 2024 года и воспитывают двухлетнего сына Давида.

Ранее Чулпан Хаматова поделилась, кого из актёров считает своим младшим братом.

Уточнения

Влад Соколо́вский (настоящее имя — Всеволод Андреевич Соколовский; род. 24 сентября 1991, Москва) — российский певец, автор-исполнитель, продюсер, танцор, актёр, телеведущий, участник балета Аллы Духовой «Тодес», бывший солист группы «БиС».



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.