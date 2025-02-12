На племянника актрисы Екатерины Варнавы завели уголовное дело

19-летнего племянника Екатерины Варнавы взяли с поличным на месте преступления.
Племянник звезды Comedy Woman Екатерины Варнавы задержан, ему грозит уголовное дело.
Молодой человек подчинился указаниям мошенников и пришёл на встречу с 87-летней пенсионеркой для получения 350 тысяч рублей.
Пожилую женщину мошенники заставили перевести средства на "безопасный счёт".
Пенсионерка поспешила в банк, чтобы снять свои накопления, однако сотрудники банка сразу поняли, что речь идёт об обмане.
Полицейские провели оперативную работу и вышли на родственника комедийной актрисы.
Ранее Екатерина Варнава объяснила, почему у неё не клеятся свидания.
Екатери́на Влади́мировна Варнава (род. 9 декабря 1984, Москва, СССР) — российская актриса театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, телеведущая, участница и хореограф.
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