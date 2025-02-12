На племянника актрисы Екатерины Варнавы завели уголовное дело

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

19-летнего племянника Екатерины Варнавы взяли с поличным на месте преступления.

Фото: https://vk.com/kativarnava by ВК-аккаунт Екатерины Варнавы is licensed under public doman Актриса Екатерина Варнава

Племянник звезды Comedy Woman Екатерины Варнавы задержан, ему грозит уголовное дело.

Молодой человек подчинился указаниям мошенников и пришёл на встречу с 87-летней пенсионеркой для получения 350 тысяч рублей.

Пожилую женщину мошенники заставили перевести средства на "безопасный счёт".

Пенсионерка поспешила в банк, чтобы снять свои накопления, однако сотрудники банка сразу поняли, что речь идёт об обмане.

Полицейские провели оперативную работу и вышли на родственника комедийной актрисы.

Ранее Екатерина Варнава объяснила, почему у неё не клеятся свидания.

Уточнения

Екатери́на Влади́мировна Варнава (род. 9 декабря 1984, Москва, СССР) — российская актриса театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, телеведущая, участница и хореограф.



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