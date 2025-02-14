Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Чудо-семя, которое помогает контролировать сахар и насыщает организм белком
Как одна привычка может разрушить здоровье зубов вашей собаки
Весна на пороге, а гортензия решила полежать подольше? Как разбудить спящую красавицу
Volkswagen выпустит электромобиль, который стоит дешевле парковочного места в Москве
Красивое тело, легкость в движении, крепкая осанка — и всё это благодаря этим упражнениям
Суп не так прост, как кажется: когда он полезен, а когда вреден
Между небом и морем: преодолеваем 1200 ступеней на пути к итальянской деревне
Будь в тренде в 2025: лучшие брюки, которые заменят джинсы!
Дерево-долгожитель открыло новые горизонты в изучении Земли

Алёна Водонаева показала обогнавшего её по росту сына Богдана

0:46
Шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" Алёна Водонаева похвасталась красивым и высоким сыном.

Звезда "Дома-2" Алёна Водонаева
Фото: https://www.instagram.com/alenavodonaeva by Инстаграм Алёны Водонаевой is licensed under public doman
Звезда "Дома-2" Алёна Водонаева

Алёна Водонаева опубликовала в "Инстаграме"* фото сыном, 14-летним Богданом.

На фото мать и сын запечатлены в отражении зеркала. Подросток обогнал мать по росту почти на целую голову. Мальчик похож на знаменитую родительницу, которая уверена, что выиграла в генетическую лотерею.

Богдан — единственный сын звезды телестройки, рождённый в браке от брака с бизнесменом Алексеем Малакеевым.

Ранее Алёна Водонаева призналась, что больше не может иметь детей.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Алёна Ю́рьевна Водона́ева (имя при рождении — Елена; c 2023 — Алёна; род. 2 июля 1982, Тюмень) — бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», экс-телеведущая, журналистка, писательница, фотомодель, блогер.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Авто тратит больше топлива? Проверьте эту деталь, прежде чем ехать в сервис
Авто
Авто тратит больше топлива? Проверьте эту деталь, прежде чем ехать в сервис Аудио 
Готовим по-царски: рецепт куриных котлет, которые тают во рту
Еда и рецепты
Готовим по-царски: рецепт куриных котлет, которые тают во рту Аудио 
Где нельзя сажать огурцы? В этом месте они точно не вырастут
Садоводство, цветоводство
Где нельзя сажать огурцы? В этом месте они точно не вырастут Аудио 
Популярное
Авто тратит больше топлива? Проверьте эту деталь, прежде чем ехать в сервис

Если машина стала "жрать" топливо, причина может быть не в моторе, а в одном небольшом датчике. Как быстро проверить его без поездки в сервис?

Авто тратит больше топлива? Проверьте эту деталь, прежде чем ехать в сервис
USB-порт на вашем телевизоре: скрытые возможности, о которых вы могли не знать
USB-порт на вашем телевизоре: скрытые возможности, о которых вы могли не знать
Слизни уползут с вашего участка в панике: проверенные способы спасти урожай
Верный друг на долгие годы: эти породы собак почти никогда не болеют
Информационное поле Казахстана работает на дискредитацию отношений с Россией Любовь Степушова Гробница с тайной: кем была шестипалая женщина, похороненная 9000 лет назад? Игорь Буккер Цена цивилизации: фараоны оплатили античность, а индейцы — Возрождение Игорь Лавровский
Простая тренировка для похудения после 40 лет: всего пять упражнений
Как вырастить арбузы, которые лопаются от сахара? Важен каждый шаг
Волшебный маринад всего из двух ингредиентов превратит даже самое жёсткое мясо в нежное и сочное
Волшебный маринад всего из двух ингредиентов превратит даже самое жёсткое мясо в нежное и сочное
Последние материалы
Весна на пороге, а гортензия решила полежать подольше? Как разбудить спящую красавицу
Volkswagen выпустит электромобиль, который стоит дешевле парковочного места в Москве
Красивое тело, легкость в движении, крепкая осанка — и всё это благодаря этим упражнениям
Суп не так прост, как кажется: когда он полезен, а когда вреден
Алёна Водонаева показала обогнавшего её по росту сына Богдана
Между небом и морем: преодолеваем 1200 ступеней на пути к итальянской деревне
Будь в тренде в 2025: лучшие брюки, которые заменят джинсы!
Дерево-долгожитель открыло новые горизонты в изучении Земли
Исторический минимум: Центробанк заявил о рекордно низкой безработице в России
Добавьте этот ингредиент — и сливки станут пышными и устойчивыми
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.