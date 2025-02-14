Алёна Водонаева показала обогнавшего её по росту сына Богдана

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Звезда "Дома-2" Алёна Водонаева похвасталась красивым и высоким сыном.

Фото: https://www.instagram.com/alenavodonaeva by Инстаграм Алёны Водонаевой is licensed under public doman Звезда "Дома-2" Алёна Водонаева

Алёна Водонаева опубликовала в "Инстаграме"* фото сыном, 14-летним Богданом.

На фото мать и сын запечатлены в отражении зеркала. Подросток обогнал мать по росту почти на целую голову. Мальчик похож на знаменитую родительницу, которая уверена, что выиграла в генетическую лотерею.

Богдан — единственный сын звезды телестройки, рождённый в браке от брака с бизнесменом Алексеем Малакеевым.

Ранее Алёна Водонаева призналась, что больше не может иметь детей.



* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Алёна Ю́рьевна Водона́ева (имя при рождении — Елена; c 2023 — Алёна; род. 2 июля 1982, Тюмень) — бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», экс-телеведущая, журналистка, писательница, фотомодель, блогер.



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