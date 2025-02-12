Том Холланд раскрыл способ, как облегчить отказ от алкоголя

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Том Холланд, известный по роли Человека-паука в одноимённом фильме, поделился своим секретом, как легче пережить отказ от алкоголя.

Фото: youtube.com by канал The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Том Холланд

Как сообщает TMZ, 28-летний актёр поддерживает свою трезвость с помощью безалкогольного пива. Он объяснил, что таким образом может испытать знакомые ощущения и оставаться весёлым во время дружеских встреч.

Том Холланд активно развивает и продвигает собственный бренд безалкогольных напитков. Среди голливудских знаменитостей, которые продают алкоголь, можно назвать Кендалл Дженнер, Дуэйна Джонсона и Джорджа Клуни.

Недавно певица Рита Дакота объявила, что взяла аскезу и откажется от алкоголя на 2,5 года из-за желания завести второго ребёнка.

Ранее Юлия Снигирь рассказала о воспитании своего восьмилетнего сына Фёдора, рождённого от актёра Евгения Цыганова.

Уточнения

То́мас Стэ́нли Хо́лланд (англ. Thomas Stanley Holland; род. 1 июня 1996, Кингстон-апон-Темс, Лондон, Великобритания) — британский актёр.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.