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Том Холланд раскрыл способ, как облегчить отказ от алкоголя

1:00
Шоу-бизнес » Зарубежный

Том Холланд, известный по роли Человека-паука в одноимённом фильме, поделился своим секретом, как легче пережить отказ от алкоголя.

Том Холланд
Фото: youtube.com by канал The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Том Холланд

Как сообщает TMZ, 28-летний актёр поддерживает свою трезвость с помощью безалкогольного пива. Он объяснил, что таким образом может испытать знакомые ощущения и оставаться весёлым во время дружеских встреч.

Том Холланд активно развивает и продвигает собственный бренд безалкогольных напитков. Среди голливудских знаменитостей, которые продают алкоголь, можно назвать Кендалл Дженнер, Дуэйна Джонсона и Джорджа Клуни.

Недавно певица Рита Дакота объявила, что взяла аскезу и откажется от алкоголя на 2,5 года из-за желания завести второго ребёнка.

Ранее Юлия Снигирь рассказала о воспитании своего восьмилетнего сына Фёдора, рождённого от актёра Евгения Цыганова.

Уточнения

То́мас Стэ́нли Хо́лланд (англ. Thomas Stanley Holland; род. 1 июня 1996, Кингстон-апон-Темс, Лондон, Великобритания) — британский актёр.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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