Пересильд эмоционально обратилась к дочери Алексея Учителя от молодой избранницы

1:10 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Анна Пересильд, известная актриса и звезда сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте", поделилась редким фото своей младшей дочери Нины, младшей дочери режиссёра Алексея Учителя, в день её рождения.

Фото: YouTube канал Slovopachana by Скриншот видео YouTube канала Slovopachana, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Анна Пересильд

В публикации Анна обратилась к малышке с трогательными словами: "Сегодня у этого маленького человечка день рождения! Я бесконечно тебя люблю, Нина".

Нина — дочь Алексея Учителя и его бывшей студентки, 27-летней Софии Мелединой, с которой у режиссёра разница в возрасте 46 лет. Девочка родилась, когда её мать ещё училась на режиссёрском факультете ВГИКа.

Анна Пересильд родилась в семье Алексея Учителя и Юлии Пересильд, у них также есть общая дочь Мария. Долгое время пара скрывала свой роман, так как режиссёр был официально женат.

В 2021 году Юлия Пересильд рассказала, что они с кинематографистом расстались, но продолжают вместе воспитывать дочерей.

Ранее Настя Ивлеева также поделилась своими мыслями о семейной жизни.

Уточнения

А́нна Алексе́евна Переси́льд (род. 20 мая 2009, Москва, Россия) — российская актриса.



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