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Купившая машину Виктория Боня пожаловалась на завистников

0:54
Шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" Виктория Боня отчитала завистливых людей, которые облили её грязью после покупки автомобиля.

Модель Виктория Боня
Фото: https://www.instagram.com/victoriabonya by Инстаграм Виктории Бони is licensed under public doman
Модель Виктория Боня

Виктория Боня сообщила, что приобрела себе автомобиль. Не все, по словам модели, смогли равнодушно перенести эту информацию.

"Эскорт", "нечестные деньги" — стандартный набор. Они не могут поверить, что женщина может сама добиться успеха", — написала Виктория в социальных сетях.

Боня уверена, что те, кто обесценивает её достижения, тем самым оправдывают своё бездействие и нежелание добиваться успехов.

"За каждым достижением стоит работа, риск, дисциплина и вера в себя", — объяснила звезда телестройки.

Ранее сообщалось, что Виктория Боня зачастила в салон по продажам автомобиля, так как ей приглянулся продавец-консультант.

Уточнения

Викто́рия Анато́льевна Бо́ня (род. 27 ноября 1979, Краснокаменск, Читинская область) — российская телеведущая развлекательных программ, модель и блогер.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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