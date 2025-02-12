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Настя Ивлеева пошутила о семейной жизни

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Блогерша и бывшая ведущая "Орла и решки" Настя Ивлеева с юмором рассказала о своем статусе замужней женщины.

Настя Ивлеева
Фото: Telegram by Telegram-канал Насти Ивлеевой, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Настя Ивлеева

В своем аккаунте она опубликовала два снимка: на одном из них она сжимает кулак, словно готовясь к удару, а на другом позирует на кухне с тарелками, полными еды.

"Все еще не определилась, я счастливая жена или дядя Вова," — честно призналась блогерша.

Таким образом, Настя Ивлеева вспомнила знаменитую фразу политика Владимира Жириновского, которую он произнес в одном из своих интервью. На вопрос о том, как его зовут, лидер ЛДПР ответил: "Дядя Вова", а на вопрос "чем занимаетесь" признался, что "борьбой". При этом он добавил, что у него нет свободного времени.

Ивлеева вышла замуж в декабре 2024 года за телеведущего Филиппа Бегака, который имеет родственные связи с кинорежиссёром Никитой Михалковым.

Ранее стало известно, где похоронили Олега Стриженова.

Уточнения

Анастаси́я Вячесла́вовна (На́стя) Ивле́ева (в первом замужестве Узеню́к; род. 8 марта 1991, Разметелево, Ленинградская область) — российская телеведущая, киноактриса и видеоблогер.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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