Погребняк заявила, что подарит сыну на 16-летие пароль от электронной почты

Блогер Мария Погребняк рассказала о необычной идее для подарка сыну. Презент она начала готовить наследнику уже сейчас.
Мария Погребняк хочет сделать сыну Владимиру, когда он станет подростком, памятный подарок.
"Я создала для сына электронную почту, но пароль пока знаем только мы с мужем. Туда я отправляю всё: первые агуканья, смешные ролики", — написала блогер в своём Telegram-канале.
Звезда Интернета объяснила, что каждый месяц пишет наследнику письма. Она назвала это капсулой времени.
"Когда Вове исполнится 16, я подарю ему пароль и скажу: "Это твоя жизнь, увиденная нашими глазами", — сообщила Мария подписчикам.
Ранее Мария Погребняк поздравила с совершеннолетием сына Артёма.
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