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Погребняк заявила, что подарит сыну на 16-летие пароль от электронной почты

0:51
Шоу-бизнес

Блогер Мария Погребняк рассказала о необычной идее для подарка сыну. Презент она начала готовить наследнику уже сейчас.

Блогер Мария Погребняк с мужем и сыном
Фото: https://t.me/Mariapogas by Инстаграм Марии Погребняк is licensed under public doman
Блогер Мария Погребняк с мужем и сыном

Мария Погребняк хочет сделать сыну Владимиру, когда он станет подростком, памятный подарок.

"Я создала для сына электронную почту, но пароль пока знаем только мы с мужем. Туда я отправляю всё: первые агуканья, смешные ролики", — написала блогер в своём Telegram-канале.

Звезда Интернета объяснила, что каждый месяц пишет наследнику письма. Она назвала это капсулой времени.

"Когда Вове исполнится 16, я подарю ему пароль и скажу: "Это твоя жизнь, увиденная нашими глазами", — сообщила Мария подписчикам.

Ранее Мария Погребняк поздравила с совершеннолетием сына Артёма.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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