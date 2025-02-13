Бывшая жена Аршавина назвала проблемы со здоровьем кармическими испытаниями

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Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина рассказала, как боролась за своё изуродованное лицо.

Фото: profoundism.com by Koorosh Orooj, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Губы

Алисе казьминой с помощью профессиональных хирургов удалось нарастить себе нос из тканей и хрящей, взятых у неё же с различных участков организма.

Ранее бывшая жена Андрея Аршавина объяснила, почему женщины хотят от него детей.

"Прошлое надо уважать, уважаю все кармические испытания, которые обрушились на меня. Без этого всего не было бы меня такой. Наверное, я расплачивалась за что-то", — цитирует слова женщины "Вечерняя Москва".

О своём непростом периоде жизни Алиса рассказала в анонсе выпуска передачи "Звёзды сошлись".

Уточнения

Андре́й Серге́евич Арша́вин (род. 29 мая 1981[…], Ленинград) — российский футболист, выступавший на позициях атакующего полузащитника, второго нападающего и плеймейкера. бывший капитан сборной России, заслуженный мастер спорта России (2008).



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