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Юлия Барановская попозировала на краю водопада Виктория в Южной Африке

0:53
Шоу-бизнес

Телеведущая Юлия Барановская заставила сердца подписчиков сжаться от страха, наблюдая за экстремальным поведение звезды ТВ.

Телеведущая Юлия Барановская
Фото: https://www.instagram.com/baranovskaya_tv by Инстаграм Юлии Барановской is licensed under public doman
Телеведущая Юлия Барановская

Путешествующая по Юной Африке Юлия Барановская не устаёт удивлять публику своими подвигами.

На этот раз Барановская превзошла саму себя. Она в купальнике легла на краю высокого водопада, попозировав для камеры. Высота водопада составляет 120 метров.

Барановская заверила поклонников, что её жизни ничего не угрожало.

"Это официальная экскурсия, ты покупаешь туда билет, всё продумано до мелочей", — объяснила Юлия.

Телеведущая отметила, что её примеру последовали и её дети, хотя многие экскурсанты струсили при виде бурлящей пропасти.

Ранее Юлия Барановская показала красавца-сына Артёма.

Уточнения

Ю́лия Генна́дьевна Барано́вская (род. 3 июня 1980, Ленинград) — российская радио- и телеведущая.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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