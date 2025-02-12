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Ольга Бузова нашла неожиданный повод уколоть бывшего возлюбленного, объявившего о скором отцовстве

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Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певица Ольга Бузова поделилась своей гордостью за то, что у неё натуральные зубы.

Ольга Бузова
Фото: commons.wikimedia by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ольга Бузова

В опубликованном видео она продемонстрировала свою улыбку и отметила, что многие её знакомые уже давно пользуются услугами стоматологов, чтобы улучшить свои улыбки.

Поклонники предположили, что Бузова намекает на своего бывшего бойфренда, блогера Даву Манукяна, который недавно объявил о своей свадьбе и предстоящем отцовстве. Даву и его избранницу Мари Краймбрери неоднократно критиковали за ненатуральные улыбки. 

В начале февраля Давид Манукян и его возлюбленная объявили о том, что ждут ребёнка. На кадрах, выложенных в сеть, видно, как блогер делает предложение своей будущей супруге.

По неподтверждённой информации, артисты уже тайно расписались в одном из московских ЗАГСов.

Ранее в новостях сообщалось о том, что Кейт Миддлтон была замечена в тюрьме.

Уточнения

О́льга И́горевна Бу́зова (в период брака Тара́сова; род. 20 января 1986, Ленинград, СССР) — российская певица, телеведущая, актриса театра и кино, дизайнер. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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