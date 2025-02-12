Ольга Бузова нашла неожиданный повод уколоть бывшего возлюбленного, объявившего о скором отцовстве

Певица Ольга Бузова поделилась своей гордостью за то, что у неё натуральные зубы.
В опубликованном видео она продемонстрировала свою улыбку и отметила, что многие её знакомые уже давно пользуются услугами стоматологов, чтобы улучшить свои улыбки.
Поклонники предположили, что Бузова намекает на своего бывшего бойфренда, блогера Даву Манукяна, который недавно объявил о своей свадьбе и предстоящем отцовстве. Даву и его избранницу Мари Краймбрери неоднократно критиковали за ненатуральные улыбки.
В начале февраля Давид Манукян и его возлюбленная объявили о том, что ждут ребёнка. На кадрах, выложенных в сеть, видно, как блогер делает предложение своей будущей супруге.
По неподтверждённой информации, артисты уже тайно расписались в одном из московских ЗАГСов.
Ранее в новостях сообщалось о том, что Кейт Миддлтон была замечена в тюрьме.
О́льга И́горевна Бу́зова (в период брака Тара́сова; род. 20 января 1986, Ленинград, СССР) — российская певица, телеведущая, актриса театра и кино, дизайнер.
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