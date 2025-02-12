Зачем приговорённый к 11 годам тюрьмы сын актёра Сошальского обжаловал приговор

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Осужденный на 11 лет строгого режима сын актёра Владимира Сошальского обжаловал свой приговор.

Фото: flickr.com by dnak, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Решётка

Московская прокуратура обжаловала приговор сына актёра Владимира Сошальского. Молодого человека приговорили к лишению свободы сроком на 11 лет за хранение и попытку сбыта наркотиков.

Ранее сообщалось, зачем пасынок Стаса Намина взял фамилию бабушки, в убийстве которой его обвиняют.

Примечательно, что апелляционное представление было подано не только прокуратурой, но и адвокатом парня.

Адвокат Даниил Лунев считает, что обе стороны преследуют цель смягчить суровый приговор.

"Однозначно при поддержке прокуратуры суд апелляционной инстанции смягчит наказание. На мой взгляд, срок могут сократить практически вдвое", — цитирует слова эксперта "Вечерняя Москва".

Уточнения

Ста́с На́мин (настоящее имя Анаста́с Алексе́евич Микоя́н, род. 8 ноября 1951, Москва, РСФСР, СССР) — советский и российский музыкант, композитор и продюсер, художник и фотограф, режиссёр театра и кино.



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