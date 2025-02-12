Солист Иванушек Кирилл Андреев поздравил Игоря Матвиенко с юбилеем

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Участник группы "Иванушки International" Кирилл Андреев трогательно обратился к Игорю Матвиенко в юбилей продюсера.

Фото: https://www.instagram.com/kirillandreev by Инстаграм Кирилла Андреева is licensed under public doman Певец Кирилл Андреев и продюсер Игорь Матвиенко

52-летний Кирилл Андреев назвал Игоря Матвиенко, который празднует свой 65-летний юбилей, мудрым руководителем и старшим братом.

Отметил он также превосходные личные и профессиональные качества своего наставника.

"Мы более 30 лет в самой востребованной и популярной группе! Два недавних концерта в Москве в Live Арена, полный зал, 11 тысяч человек", — написал Кирилл под фото с Матвиенко.

Андреев выразил уверенность в том, что группа, песни которой люди знают наизусть, уже вошла в историю.

Певец вспомнил, что Матвиенко переживал и молился за него, когда он лежал в больнице с тяжёлой травмой головы.

"Ценим! Благодарим! Спасибо Тебе! Ещё поработаем сколько Бог даст", — отметил Кирилл.

Уточнения

И́горь И́горевич Матвие́нко (род. 6 февраля 1960, Москва, РСФСР, СССР) — советский и российский композитор, продюсер, общественный деятель, народный артист России (2022).



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