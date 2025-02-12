Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эти болезни легко подхватить в спортзале: как уберечь себя от инфекций?
Секреты выбора парфюма для важной встречи: советы эксперта
Чувствуете скованность после сидячей работы: это может быть первым симптомом болезни
Как кошки нарушают законы физики? Их падение подчиняется удивительным механизмам
Питомцы на грани джетлага: как перемещение во времени влияет на их здоровье
Сэкономьте время: лучший метод разморозки холодильника без лишних усилий
Деликатная проблема: почему появляется запах старости, и как от него избавиться?
Японки задумались — как рост цен на какао повлиял на традицию дарить шоколадные конфеты мужчинам
Nissan N7: Первый зарубежный электрокар с интеллектом DeepSeek на рынке Китая

Солист Иванушек Кирилл Андреев поздравил Игоря Матвиенко с юбилеем

1:01
Шоу-бизнес

Участник группы "Иванушки International" Кирилл Андреев трогательно обратился к Игорю Матвиенко в юбилей продюсера.

Певец Кирилл Андреев и продюсер Игорь Матвиенко
Фото: https://www.instagram.com/kirillandreev by Инстаграм Кирилла Андреева is licensed under public doman
Певец Кирилл Андреев и продюсер Игорь Матвиенко

52-летний Кирилл Андреев назвал Игоря Матвиенко, который празднует свой 65-летний юбилей, мудрым руководителем и старшим братом.

Отметил он также превосходные личные и профессиональные качества своего наставника.

"Мы более 30 лет в самой востребованной и популярной группе! Два недавних концерта в Москве в Live Арена, полный зал, 11 тысяч человек", — написал Кирилл под фото с Матвиенко.

Андреев выразил уверенность в том, что группа, песни которой люди знают наизусть, уже вошла в историю.

Певец вспомнил, что Матвиенко переживал и молился за него, когда он лежал в больнице с тяжёлой травмой головы.

"Ценим! Благодарим! Спасибо Тебе! Ещё поработаем сколько Бог даст", — отметил Кирилл.

Уточнения

И́горь И́горевич Матвие́нко (род. 6 февраля 1960, Москва, РСФСР, СССР) — советский и российский композитор, продюсер, общественный деятель, народный артист России (2022).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Бабушка добавляла в борщ один странный ингредиент — теперь понятно зачем
Еда и рецепты
Бабушка добавляла в борщ один странный ингредиент — теперь понятно зачем Аудио 
Снегопад в Москве удивит даже коммунальщиков: вот сколько снега выпадет к выходным
Наука и техника
Снегопад в Москве удивит даже коммунальщиков: вот сколько снега выпадет к выходным Аудио 
Хочется тортика, а духовку включать не хочется? И не нужно — готовим кофейный торт без выпечки
Еда и рецепты
Хочется тортика, а духовку включать не хочется? И не нужно — готовим кофейный торт без выпечки Аудио 
Популярное
Снегопад в Москве удивит даже коммунальщиков: вот сколько снега выпадет к выходным

Москву накроет снегопад: в выходные в столице заметно увеличится снежный покров. А впереди еще и сильные морозы — температура упадёт ниже -20 градусов.

Снегопад в Москве удивит даже коммунальщиков: вот сколько снега выпадет к выходным
Одуванчики исчезнут с вашего газона: простая хитрость, о которой мало кто знает
Одуванчики исчезнут с вашего газона: простая хитрость, о которой мало кто знает
Хочется тортика, а духовку включать не хочется? И не нужно — готовим кофейный торт без выпечки
Александр Овечкин продолжает бить рекорды в НХЛ
Иж-2715. Уникальный советский фургон, он же Пирожок, он же Каблучок Дмитрий Плотников Глава Пентагона Хегсет отказал Киеву и НАТО в гарантиях по перемирию на Украине Любовь Степушова Этот забытый миф объясняет, почему Исида стала сильнее всех богов Игорь Буккер
Плесень исчезнет за секунды: немецкий способ борьбы с влажностью в доме
Голодная картошка – мелкая картошка: чем её угостить, чтобы выросла крупной
Котлеты, которые покорят сердца: старинный рецепт без хлеба и яиц, но с двумя секретными ингредиентами
Котлеты, которые покорят сердца: старинный рецепт без хлеба и яиц, но с двумя секретными ингредиентами
Последние материалы
Что делать, если желтеют листья у огурцов и помидоров?
Как приучить кошку к лотку, не испортив себе нервы
Передний привод экономит топливо, но зимой может подвести — что нужно знать
Удивил гостей изысканным кишем с курицей и сливочным сыром
Бриллианты для женщин после 40: акцент на утонченность
Анна Хилькевич выступила с признанием о жизни после третьих родов: хожу в специальный центр
Креветки с ресторанным вкусом: секрет простого приготовления
Пригожин вспомнил о конфликте со Шнуровым из-за Валерии: он был не прав во многом
Собака просит добавки, а вы не можете отказать? Вот как кормить её правильно и не навредить
Бывший муж Бритни Спирс рассказал, почему на самом деле не разглашает причины развода с певицей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.