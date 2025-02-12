Сергей Лазарев показал отель, в котором отдыхает с детьми в Дубае

Певец Сергей Лазарев перечислил достоинства отеля, в котором он поселился с сыном Никитой и дочкой Аней в Дубае.
Сергей Лазарев отдыхает в ОАЭ всей своей большой дружной семьёй. Певец взял в путешествие не только детей, но и маму, и племянницу Алину, дочь покойного старшего брата.
Артист оценил удобство отеля, в котором предусмотрены локации для семейного отдыха.
"Большой плюс отеля, в котором мы остановились, что тут много активности для детей — классный kids club, водная игровая зона, различные мастер классы для деток!" — написал под снимками Сергей.
Лазареву понравилась система "всё включено" и удобный пляж. Он отметил, что прибавил в весе 4 килограмма, однако доволен тем, что его дети всегда сыты.
Серге́й Вячесла́вович Ла́зарев (род. 1 апреля 1983, Москва) — российский певец, актёр театра, кино и телевидения, телеведущий. Бывший участник поп-группы «Smash!!».
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