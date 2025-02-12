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Сергей Лазарев показал отель, в котором отдыхает с детьми в Дубае

0:52
Шоу-бизнес

Певец Сергей Лазарев перечислил достоинства отеля, в котором он поселился с сыном Никитой и дочкой Аней в Дубае.

Певец Сергей Лазарев
Фото: https://www.instagram.com/lazarevsergey by Инстаграм Сергея Лазарева is licensed under public doman
Певец Сергей Лазарев

Сергей Лазарев отдыхает в ОАЭ всей своей большой дружной семьёй. Певец взял в путешествие не только детей, но и маму, и племянницу Алину, дочь покойного старшего брата.

Артист оценил удобство отеля, в котором предусмотрены локации для семейного отдыха.

"Большой плюс отеля, в котором мы остановились, что тут много активности для детей — классный kids club, водная игровая зона, различные мастер классы для деток!" — написал под снимками Сергей.

Лазареву понравилась система "всё включено" и удобный пляж. Он отметил, что прибавил в весе 4 килограмма, однако доволен тем, что его дети всегда сыты.

Уточнения

Серге́й Вячесла́вович Ла́зарев (род. 1 апреля 1983, Москва) — российский певец, актёр театра, кино и телевидения, телеведущий. Бывший участник поп-группы «Smash!!».

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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