Сын отчитал Регину Тодоренко за легкомыслие: взрослая, а сидишь на папе

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Шестилетний сын телеведущей Регины Тодоренко пристыдил мать за игривость.

Фото: https://vk.com/regina__t by Инстаграм Регины Тодоренко is licensed under public doman Телеведущая Регина Тодоренко

Первенец звёздной пары Михаил не одобрил то, что его родительница запрыгнула на руки к мужу Владу Топалову.

Мальчик упрекнул мать за легкомыслие.

"Мама, ты уже такая взрослая, а сидишь на папе", — сказал Миша, наблюдая за нежностями родителей.

Подписчики Регины Тодоренко отметили, что наследник должен брать пример с родителей и в будущем носить свою жену на руках.

У Тодоренко и Топалова два сына: старший Михаил и младший Мирослав, который появился на свет летом 2022 года.

Ранее Регина Тодоренко откровенно рассказала, как изменилась за годы брака с Владом Топаловым.

Уточнения

Владисла́в Миха́йлович (Влад) Топа́лов (род. 25 октября 1985, Москва, СССР) — российский поп-R&B-певец, танцор, актёр и бизнесмен. Солист группы «Smash!!».



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