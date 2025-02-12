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Дочь Димы Маликова в дерзком образе отпраздновала день рождения

0:53
Шоу-бизнес

Наследница певца Дмитрия Маликова Стефания отмечает своё 25-летие.

Дочь Дмитрия Маликова Стефания
Фото: https://www.instagram.com/steshamalikova by Инстаграм Стеши Маликовой is licensed under public doman
Дочь Дмитрия Маликова Стефания

Стеша Маликова досрочно начала отмечать свой день рождения. Дочь Димы Маликова родилась 13 февраля, однако она решили сделать себе праздничной всю неделю.

Наследница певца рассказала, что её любимый фильм называется "Дневники принцессы".

"Мой любимый фильм, на котором я выросла, что-то точно есть от той НеДоПринцессы. Моя праздничная неделя начинается, сам д. р. 13, так что не поздравляйте раньше", — написала Стефания под фото.

Девушка примерила себе на голову корону и попозировала с тортом и свечками в солнцезащитных очках.

Ранее певец Дмитрий Маликов вспомнил, как поменялась его жизнь с рождением дочери Стефании.

Уточнения

Дми́трий Ю́рьевич Ма́ликов (род. 29 января 1970, Москва) — советский и российский эстрадный певец, композитор, пианист, дирижер, продюсер, актёр театра и кино, телеведущий. Народный артист Российской Федерации (2010).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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