Сергей Лазарев подверг дочку Аню серьёзному испытанию

Певец Сергей Лазарев показал, как его шестилетняя дочка Аня с отчаянием и мукой поборола свою фобию.
Сергей Лазарев отдыхает сейчас в Дубае с 10-летним сыном Никитой, 6-летней дочкой Аней, мамой Валентиной и племянницей Алиной.
Певец сводил свою семью посмотреть на огромных экзотических бабочек.
Девочку попросили сделать фото с крылатым насекомым. Это стало серьёзным испытанием для ребёнка.
Было заметно, что Аня страшно боится бабочек, однако певец попросил дочку позировать и улыбаться на фото.
Малышка, преодолевая ужас, как могла попозировала отцу с бабочкой на вытянутой руке.
Ранее сообщалось, что Сергей Лазарев встретил певицу Дуа Липу, когда гулял по пустыне в чём мать родила.
Серге́й Вячесла́вович Ла́зарев (род. 1 апреля 1983, Москва) — российский певец, актёр театра, кино и телевидения, телеведущий. Бывший участник поп-группы «Smash!!».
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Чем крепче напиток, тем дольше его аромат остаётся в дыхании человека.