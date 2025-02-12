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Сергей Лазарев подверг дочку Аню серьёзному испытанию

0:52
Шоу-бизнес

Певец Сергей Лазарев показал, как его шестилетняя дочка Аня с отчаянием и мукой поборола свою фобию.

Дочка Сергея Лазарева Аня
Фото: https://www.instagram.com/lazarevsergey by ВК-аккаунт Сергея Лазарева is licensed under public doman
Дочка Сергея Лазарева Аня

Сергей Лазарев отдыхает сейчас в Дубае с 10-летним сыном Никитой, 6-летней дочкой Аней, мамой Валентиной и племянницей Алиной.

Певец сводил свою семью посмотреть на огромных экзотических бабочек.

Девочку попросили сделать фото с крылатым насекомым. Это стало серьёзным испытанием для ребёнка.

Было заметно, что Аня страшно боится бабочек, однако певец попросил дочку позировать и улыбаться на фото.

Малышка, преодолевая ужас, как могла попозировала отцу с бабочкой на вытянутой руке.

Ранее сообщалось, что Сергей Лазарев встретил певицу Дуа Липу, когда гулял по пустыне в чём мать родила.

Уточнения

Серге́й Вячесла́вович Ла́зарев (род. 1 апреля 1983, Москва) — российский певец, актёр театра, кино и телевидения, телеведущий. Бывший участник поп-группы «Smash!!».

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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