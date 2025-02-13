Садальский высмеял законопроект о запрете иностранных слов в России

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Станислав Садальский объяснил, почему инициатива отказа от иностранных слов в России является абсурдом.

Фото: publicdomainpictures.net by Mabel Amber, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Раскрытая книга

Садальский отреагировал на законопроект о защите русского языка, который предполагает запрет на использование иностранных слов в РФ в рекламе и вывесках.

Он напомнил о том, что многие используемые самой Госдумой слова являются заимствованными из других языков.

В качестве примеров актёр назвал такие слова как "пленарный", "проект", "документ", "литература", "реклама".

"Кстати, президент тоже не русское слово. И так далее. С чем в Госдуме бороться собрались?" — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.

Ранее маркетолог объяснил, почему иностранные бренды стали писать свои названия на русском языке.

Уточнения

Станисла́в Ю́рьевич Сада́льский (род. 8 августа 1951, Чкаловское, Чкаловский район, Чувашская АССР, СССР) — советский и российский актёр театра и кино, теле- и радиоведущий, журналист, блогер; заслуженный артист РСФСР (1991).



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