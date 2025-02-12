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Былой блеск угасает: Дом моды Вячеслава Зайцева пытается выжить

0:56
Шоу-бизнес

Дом моды Вячеслава Зайцева переживает непростые времена после кончины знаменитого модельера.

Модельер Вячеслав Зайцев
Фото: https://vk.com/fashionlab_ru by Инстаграм Вячеслава Зайцева is licensed under public doman
Модельер Вячеслав Зайцев

Чтобы поддержать работу организации, часть этажей здания стали сдавать в аренду. Помещения предлагают под кафе, салоны красоты и офисные пространства, однако спрос остаётся низким — здание давно не подвергалось ремонту.

Одним из немногих прибыльных направлений остаётся школа моделей, созданная на базе Театра моды Зайцева ещё в 90-е годы.

"Всё старое — плитка на полах, двери и стены, обшитые наспех остатками фиолетовых тканей", — цитирует слова охранника здания KP.RU.

Летом 2024 года ушёл из жизни единственный сын модельера Вячеслава Зайцева Егор Зайцев.

Уточнения

Вячесла́в Миха́йлович За́йцев (также был известен как Сла́ва За́йцев; при рождении Коку́рин; 2 марта 1938, Иваново — 30 апреля 2023, Щёлково, Московская область) — советский и российский художник-модельер, живописец и график, кутюрье; народный художник РФ.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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