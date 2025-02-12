Ирина Винер объяснила, почему покидает пост главного тренера сборной России

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Тренер Ирина Винер рассказала о своём уходе с поста главного тренера сборной России по художественной гимнастике.

Фото: commons.wikimedia.org by Сайт Министерства спорта Республики Татарстан, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Ирина Винер

Винер объяснила, что поставила перед собой новую задачу — передавать опыт тренерам, которые в свою очередь будут взращивать будущие поколения чемпионов.

Она поблагодарила гимнасток, тренеров и болельщиков, которые были рядом с ней все прошедшие годы.

"Художественная гимнастика остаётся в надёжных руках", — цитирует слова Ирины Винер РИА.

Ранее Винер заверила, что не считает спортсменов, выступающих под нейтральным флагом, командой бомжей.

Уточнения

Ири́на Алекса́ндровна Ви́нер (c 1992 по 2022 г. — Ви́нер-Усма́нова; род. 30 июля 1948, Самарканд, Узбекская ССР, СССР) — советский и российский тренер по художественной гимнастике, педагог, доктор педагогических наук, профессор.



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