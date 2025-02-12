Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хочешь сэкономить на топливе, но тратишь больше на ремонт: это всё эко-режим
Большунов на старте: европейцы отменили бойкот лыжных соревнований
Что скрывают кошки? Их хвосты давно выдают все эмоции — просто никто не обращает внимания
Яблоня в коме после зимы — можно ли её спасти? Да, но нужно действовать быстро
Опасность в стакане: какой напиток может привести к диабету второго типа?
Он любит вас... но и их тоже: что делать если кот гуляет между двумя домами
Моем или чистим? Разбираемся, как правильно подготовить шампиньоны
Золото уходит: почему россияне массово забирают драгметалл из банков
Ирина Ортман высказалась об отъезде Пугачёвой и Галкина* из России: это их право

Ирина Винер объяснила, почему покидает пост главного тренера сборной России

0:39
Шоу-бизнес

Тренер Ирина Винер рассказала о своём уходе с поста главного тренера сборной России по художественной гимнастике.

Ирина Винер
Фото: commons.wikimedia.org by Сайт Министерства спорта Республики Татарстан, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Ирина Винер

Винер объяснила, что поставила перед собой новую задачу — передавать опыт тренерам, которые в свою очередь будут взращивать будущие поколения чемпионов.

Она поблагодарила гимнасток, тренеров и болельщиков, которые были рядом с ней все прошедшие годы.

"Художественная гимнастика остаётся в надёжных руках", — цитирует слова Ирины Винер РИА.

Ранее Винер заверила, что не считает спортсменов, выступающих под нейтральным флагом, командой бомжей.

Уточнения

Ири́на Алекса́ндровна Ви́нер (c 1992 по 2022 г. — Ви́нер-Усма́нова; род. 30 июля 1948, Самарканд, Узбекская ССР, СССР) — советский и российский тренер по художественной гимнастике, педагог, доктор педагогических наук, профессор.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Снегопад в Москве удивит даже коммунальщиков: вот сколько снега выпадет к выходным
Наука и техника
Снегопад в Москве удивит даже коммунальщиков: вот сколько снега выпадет к выходным Аудио 
Как избавиться от пигментных пятен: 3 домашних способа, которые реально работают
Красота и стиль
Как избавиться от пигментных пятен: 3 домашних способа, которые реально работают Аудио 
Рыбный побег: Mowi предлагает вознаграждение за сбежавших с норвежской фермы лососей
Экономика и бизнес
Рыбный побег: Mowi предлагает вознаграждение за сбежавших с норвежской фермы лососей
Популярное
Снегопад в Москве удивит даже коммунальщиков: вот сколько снега выпадет к выходным

Москву накроет снегопад: в выходные в столице заметно увеличится снежный покров. А впереди еще и сильные морозы — температура упадёт ниже -20 градусов.

Снегопад в Москве удивит даже коммунальщиков: вот сколько снега выпадет к выходным
Одуванчики исчезнут с вашего газона: простая хитрость, о которой мало кто знает
Одуванчики исчезнут с вашего газона: простая хитрость, о которой мало кто знает
Хочется тортика, а духовку включать не хочется? И не нужно — готовим кофейный торт без выпечки
Александр Овечкин продолжает бить рекорды в НХЛ
Глава Пентагона Хегсет отказал Киеву и НАТО в гарантиях по перемирию на Украине Любовь Степушова Первый иностранный заказчик доволен. Су-57Э скоро начинает работать в другой армии Дмитрий Плотников Этот забытый миф объясняет, почему Исида стала сильнее всех богов Игорь Буккер
Плесень исчезнет за секунды: немецкий способ борьбы с влажностью в доме
Голодная картошка – мелкая картошка: чем её угостить, чтобы выросла крупной
Котлеты, которые покорят сердца: старинный рецепт без хлеба и яиц, но с двумя секретными ингредиентами
Котлеты, которые покорят сердца: старинный рецепт без хлеба и яиц, но с двумя секретными ингредиентами
Последние материалы
Кактусу пора в новый горшок: как пересадить правильно?
В Пермском крае будут организованы вертолётные прогулки над Вишерским заповедником
Предприниматель Майра Кидассова: Успех в одном месте может стать успехом в любом другом
Вкусная запеканка с цветной капустой: идеальное блюдо для всей семьи
Трамп оставил около 10 тысяч чиновников без работы
Чтобы кухня была удобной, а деньги не вылетели в трубу: 6 дизайнерских лайфхаков
Простой, как в детстве, но с секретом: куриный суп, который хочется есть снова и снова
Популярный юморист заявил, что КВН больше не нужен
В США дали оценку работе российского Су-57 на авиасалоне в Индии
Иван Жидков показал 15-летнюю дочь от Татьяны Арнтгольц
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.