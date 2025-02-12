Екатерина Стриженова прервала молчание после кончины свёкра Олега Стриженова

Телеведущая Екатерина Стриженова рассказала историю семьи своего свёкра, артиста Олега Стриженова.
Екатерина Стриженова назвала своего покойного свёкра Олега Стриженова великим русским артистом, карьера в кино которого началась с фильма "Овод".
"Его мама, Ксения Алексеевна, выпускница Мариинской гимназии. Дед Олега Александровича за военные заслуги заслужил для семьи звание потомственных почётных граждан Российской Империи", — написала звезда ТВ в социальных сетях.
Она отметила, что жители Санкт-Петербурга подходили к ней, чтобы посочувствовать в связи с утратой.
Стриженова спешит в Москву, чтобы проводить свёкра в последний путь. Ей пришлось отказаться от участия в спектакле.
"Прошу вашего понимания. Этот день я должна быть рядом с мужем!" — обратилась Екатерина к зрителям.
Ранее Станислав Садальский высказался о смерти Олега Стриженова.
Оле́г Алекса́ндрович Стриже́нов (10 августа 1929, Благовещенск, Дальневосточный край — 9 февраля 2025, Москва) — советский и российский актёр театра и кино. Народный артист СССР (1988).
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