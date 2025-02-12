Екатерина Стриженова прервала молчание после кончины свёкра Олега Стриженова

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Телеведущая Екатерина Стриженова рассказала историю семьи своего свёкра, артиста Олега Стриженова.

Фото: https://www.instagram.com/stas.sadalskiy by Инстаграм Станислава Садальского is licensed under public doman Актёр Олег Стриженов

Екатерина Стриженова назвала своего покойного свёкра Олега Стриженова великим русским артистом, карьера в кино которого началась с фильма "Овод".

"Его мама, Ксения Алексеевна, выпускница Мариинской гимназии. Дед Олега Александровича за военные заслуги заслужил для семьи звание потомственных почётных граждан Российской Империи", — написала звезда ТВ в социальных сетях.

Она отметила, что жители Санкт-Петербурга подходили к ней, чтобы посочувствовать в связи с утратой.

Стриженова спешит в Москву, чтобы проводить свёкра в последний путь. Ей пришлось отказаться от участия в спектакле.

"Прошу вашего понимания. Этот день я должна быть рядом с мужем!" — обратилась Екатерина к зрителям.

Ранее Станислав Садальский высказался о смерти Олега Стриженова.

Уточнения

Оле́г Алекса́ндрович Стриже́нов (10 августа 1929, Благовещенск, Дальневосточный край — 9 февраля 2025, Москва) — советский и российский актёр театра и кино. Народный артист СССР (1988).



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