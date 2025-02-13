Не по-царски, но по-королевски: стало известно, сколько Анастасия Волочкова потратит на свадьбу дочери

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В апреле этого года дочь Анастасии Волочковой выходит замуж. Ариадна хочет, чтобы её свадьба прошла в Санкт-Петербурге в особняке Мясникова. Роскошные интерьеры этого старинного здания впечатлили невесту, и Анастасия полностью поддерживает желание дочери.

Фото: commons.wikimedia.org by Terabass, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Золотая цепочка с кулоном

Как и любая мама, Волочкова рада, что её дочь нашла свою любовь. Балерина собирается оплатить весь праздник, чтобы он запомнился на всю жизнь Ариадне и её будущему мужу.

"Видимо, хочет такую же царскую свадьбу, как у мамы. Пока по-царски не получится, но обещаю, что будет по-королевски! Я всё организую им сама", — поделилась Волочкова в беседе с kp.ru.

Журналисты подсчитали, сколько знаменитость потратит на аренду особняка, угощения, напитки, костюмы, украшения и остальное, что требуется для пышной свадьбы. Эта сумма — около 10 миллионов рублей.

Уточнения

Анастаси́я Ю́рьевна Волочко́ва (род. 20 января 1976, Ленинград) — российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель.



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