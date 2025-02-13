Спать в разных комнатах? Нет! Валерия и Пригожин обсудили, что считают нормой в отношениях

1:33 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В последнее время стало модным снимать видео из серии "Норм или стрём?", в которых люди, состоящие в браке или просто живущие вместе, обсуждают, что для них нормально, а что недопустимо в отношениях. Валерия и Иосиф Пригожин не стали исключением и сняли ролик, в котором шутливо, но откровенно поделились своими взглядами на разнообразные вопросы. Выяснилось, что у знаменитых супругов не во всём совпадает мнение.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Валерия и Иосиф Пригожин

Валерия заявила, что считает допустимым спать в разных комнатах, и привела одну из причин, почему так иногда бывает комфортнее: храп партнёра может мешать спать. Пригожина не убедил такой довод.

"В разных комнатах? Нет. Когда тебе будет 90 лет, может, я и буду спать в другой комнате, но пока нет", — сказал продюсер.

Когда речь зашла о лайках под фотографиями симпатичных девушек, Валерия проявила удивительную лояльность. Она совершенно не ревнует мужа, ведь, по её словам, он сам не помнит, кому ставит лайки, поскольку ставит их всем подряд.

Валерия и Пригожин знают все пароли друг друга и считают это естественным для близких людей. Что касается мужчин, требующих от жён походов к пластическим хирургам, певица и продюсер тоже оказались единомышленниками.

"Кому вообще такой муж нужен тогда? Это точно не наш вариант", — высказалась Валерия.

Пригожин ответил, что тоже считает это ненормальным.

Уточнения

Вале́рия (полное имя — Вале́рия Ю́рьевна Перфи́лова; имя при рождении — А́лла; род. 17 апреля 1968, Аткарск, Саратовская область, СССР) — советская и российская эстрадная певица, заслуженная артистка России (2005), актриса и телеведущая (колоратурное сопрано), народная артистка России (2013).



Ио́сиф И́горевич Приго́жин (род. 2 апреля 1969, Махачкала) — российский музыкальный продюсер, бизнесмен, лауреат премий: «Овация» как лучший «Продюсер года», «Лучший продюсер десятилетия» по версии телеканала «МУЗ-ТВ», «Лучший бизнесмен года».



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