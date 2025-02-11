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Курбан Омаров рассказал, почему дочь от Ксении Бородиной не пришла на выписку из роддома

1:10
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Курбан Омаров, бизнесмен и отец троих детей, рассказал, что его дочь Теона, рождённая в браке с телеведущей Ксенией Бородиной, не смогла присутствовать на выписке из роддома из-за школьных занятий.

Курбан Омаров с дочерью Теоной
Фото: instagram.com by Личный аккаунт Курбана Омарова в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Курбан Омаров с дочерью Теоной

В интервью со StarHit он поделился, что очень хотел увидеть дочь и познакомить её с новорождённым братом. Омаров заранее уточнил через няню, сможет ли Теона приехать, но в последний момент выяснилось, что её не отпустили из школы.

"Очень надеюсь, что скоро она познакомится с братиком, потому что он уже часть её семьи, а она — часть его", — сказал бизнесмен.

Третья жена Курбана Омарова, Валерия, стала мамой 1 февраля, но о радостном событии она решила рассказать лишь 10 февраля. Она также показала поклонникам, как выглядела её фигура спустя четыре дня после родов.

У Курбана Омарова уже есть сын Омар от первого брака и дочь Теона от Ксении Бородиной. Теперь он стал отцом в третий раз.

Ранее Марат Башаров ответил на слухи о беременности своей невесты.

Уточнения

Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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