Курбан Омаров рассказал, почему дочь от Ксении Бородиной не пришла на выписку из роддома

1:10 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Курбан Омаров, бизнесмен и отец троих детей, рассказал, что его дочь Теона, рождённая в браке с телеведущей Ксенией Бородиной, не смогла присутствовать на выписке из роддома из-за школьных занятий.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Курбана Омарова в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Курбан Омаров с дочерью Теоной

В интервью со StarHit он поделился, что очень хотел увидеть дочь и познакомить её с новорождённым братом. Омаров заранее уточнил через няню, сможет ли Теона приехать, но в последний момент выяснилось, что её не отпустили из школы.

"Очень надеюсь, что скоро она познакомится с братиком, потому что он уже часть её семьи, а она — часть его", — сказал бизнесмен.

Третья жена Курбана Омарова, Валерия, стала мамой 1 февраля, но о радостном событии она решила рассказать лишь 10 февраля. Она также показала поклонникам, как выглядела её фигура спустя четыре дня после родов.

У Курбана Омарова уже есть сын Омар от первого брака и дочь Теона от Ксении Бородиной. Теперь он стал отцом в третий раз.

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Уточнения

Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.



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