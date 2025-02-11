Марат Башаров высказался о беременности невесты: у нас всё прекрасно!

Актёр Марат Башаров не стал ни подтверждать, ни опровергать слухи о возможной беременности своей возлюбленной Аси Борисовой. В беседе с Super он сказал, что у них "всё прекрасно".
Артист призвал не уделять слишком много внимания новостям из жёлтой прессы.
"Если вы будете знать слишком много, то скоро состаритесь. Даже пластика не поможет! Мы с экстрасенсами можем помочь. Живите, процветайте, отдыхайте! У вас очень непростая и тяжёлая"работа"", — заявил Башаров.
В декабре 2023 года Марат Башаров сделал предложение своей возлюбленной Асе Борисовой. Он подарил ей кольцо в виде сплетённых сердец с россыпью драгоценных камней. Год спустя в студии передачи"Звёзды сошлись" он выразил надежду, что в 2025 году они дойдут до ЗАГСа.
Недавно Ася Борисова появилась на премьере фильма в облегающем наряде, и поклонники обратили внимание на её округлившийся живот.
Ранее Рита Дакота рассказала, сколько получила за написание текста песни для Светланы Лободы.
Мара́т Алимжа́нович Баша́ров (тат. Марат Галимҗан улы Бәшәров; род. 22 августа 1974, Москва, СССР) — российский актёр театра и кино, телеведущий.
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