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Рита Дакота рассказала, какой гонорар получила за написанную песню для Светланы Лободы

1:03
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певица Рита Дакота рассказала, что получила 500 долларов за соавторство песни "Твои глаза", которую исполнила украинская певица Светлана Лобода.

Рита Дакота
Фото: instagram.com by Личный аккаунт Риты Дакоты в Инстаграм* (запрещен в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рита Дакота

Рита отметила, что её доход от авторских прав на композиции был значительно ниже, чем у исполнителей. По её словам, она сама оценила свой вклад в написание трека "Твои глаза" в 500 долларов, хотя впоследствии песня получила множество музыкальных премий.

Также певица рассказала, что за целую написанную композицию могла получить от 1000 до 3000 долларов, но не имела большого спроса. Дакота подчеркнула, что продавала по одной песне раз в полгода.

Какое-то время певица чувствовала себя неудачницей на фоне тех, кто умел зарабатывать миллионы на своей и чужой музыке. Однако позднее она преодолела свои ментальные проблемы и осознала, что хочет быть на сцене, а не за её пределами.

Ранее Андрея Бурковского потребовали признать иноагентом.

Уточнения

Рита Дакота (белор. Рыта Дакота), настоящее имя — Маргарита Сергеевна Белогай, в девичестве Герасимович (белор. Маргарыта Сяргееўна Герасімовіч; род. 9 марта 1990, Минск) — белорусская и российская певица, композитор и автор-исполнитель.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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