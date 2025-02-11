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Катя Лель отреагировала на присвоенное президентом звание заслуженной артистки РФ

0:59
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певица Катя Лель была приятно удивлена, когда президент России Владимир Путин присвоил ей звание заслуженной артистки Российской Федерации.

Катя Лель
Фото: Telegram-канал Кати Лель is licensed under public domain
Катя Лель

В беседе с "Абзацем" артистка рассказала, что узнала о новости из прессы. Первым её поздравил друг и коллега Николай Басков.

"За 30 лет творческой деятельности, как раз в этом году… И через месяц будет уже мой юбилейный концерт, вот такое чудесное событие. Огромное спасибо нашему президенту! Счастье — жить во благо людям", — поделилась Катя Лель.

Известная своими композициями не только в России, но и за её пределами, Катя Лель продолжает радовать своих поклонников. В прошлом году пользователи TikTok по всему миру активно снимали ролики под её хит "Мой мармеладный".

Ранее сообщалось, что Ирина Аллегрова планирует обратиться в суд с иском к ночному клубу.

Уточнения

Ка́тя Ле́ль (настоящее имя — Екатери́на Никола́евна Чупри́нина; род. 20 сентября 1974, Нальчик) — российская певица и автор песен, исполнительница популярных песен «Мой мармеладный (Я не права)», «Муси-пуси», «Огни», «Я по тебе скучаю», «Горошины», «Долетай», «Две капельки» и других.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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