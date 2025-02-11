Ирина Аллегрова намерена судиться с ночным клубом из-за травести-актёра

Народная артистка России Ирина Аллегрова планирует подать в суд на ночной клуб в Челябинске и на исполнителя, который выступает в образе женщины.

Фото: youtube.com by канал Juliet tochka, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ирина Аллегрова

Как сообщает Mash, мужчина по имени Александр Горшков, известный под псевдонимом Зоя Душечка, исполняет песни Ирины Аллегровой, включая "Угонщицу", в ночном клубе по вечерам.

Если суд удовлетворит иск, то руководству ночного клуба придётся выплачивать компенсацию за каждое незаконное исполнение песен Ирины Аллегровой.

Ранее клуб уже привлекал внимание полиции, когда его проверяли на признаки пропаганды ЛГБТ (Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и террористическим и запрещено на территории РФ) и нелегальную продажу алкоголя. Однако никаких нарушений выявлено не было.

Ранее окружение Канье Уэста опровергло информацию о том, что рэпер избивает и контролирует свою жену.

Уточнения

Ири́на Алекса́ндровна Алле́грова (род. 20 января 1952, Ростов-на-Дону) — советская и российская эстрадная певица, актриса; народная артистка Российской Федерации (2010).





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