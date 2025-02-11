Представитель Канье Уэста раскрыл, правда ли рэпер избивает и контролирует Бьянку Цензори

1:21 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Представитель Канье Уэста, известный как Майло Яннопулос, опроверг слухи о том, что рэпер якобы жестоко обращается со своей женой, моделью Бьянкой Цензори. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Фото: youtube.com by канал Recording Academy / GRAMMYs, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Канье Уэст и Бьянка Цензори

По словам директора музыканта, информация о том, что Бьянка страдает от побоев, не соответствует действительности и больше похожа на выдумку.

"Существует человек, который контролирует стиль Бьянки Цензори. И это сама Бьянка Цензори", — заявил Майло Яннопулос.

Он подчеркнул, что Бьянка Цензори является "руководящим творческим интеллектом и движущей силой своего стиля", в то время как Канье Уэст выступает в роли "главного босса".

Ранее Канье Уэст и Бьянка Цензори оказались в центре скандала, когда появились на красной ковровой дорожке церемонии вручения премии "Грэмми-2025". Модель вышла на сцену в полностью прозрачном платье, что вызвало возмущение у фотографов и организаторов мероприятия. В результате знаменитостей попросили покинуть церемонию.

Сам Канье Уэст опроверг информацию о том, что его якобы выгнали с премии.

Также появилась информация о том, что Кейт Миддлтон и принц Уильям не примут участие в важной кинопремии.

Уточнения

Йе (англ Ye; при рождении Ка́нье Ома́ри Уэ́ст; англ. Kanye Omari West; род. 8 июня 1977[…], Атланта, Джорджия), более известный под бывшим юридическим именем Канье Уэст, — американский рэпер, музыкальный продюсер, автор песен, звукорежиссёр, долларовый миллиардер и дизайнер.



Бьянка Цензори (англ. Bianca Censori, род. 5 января 1995, Мельбурн, Австралия) — австралийская фотомодель и архитектор, жена рэпера Канье Уэста.





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