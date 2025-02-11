Самойлова раскрыла, как зарабатывает старшая дочь после ухода из соцсетей

Супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова в личном блоге поделилась интересными подробностями о своей старшей дочери Ариеле. Оказалось, что после того, как она отказалась от социальных сетей, девушка нашла необычный способ заработка.

Фото: Telegram-канал Оксаны Самойловой is licensed under public domain Оксана Самойлова

Ариела сдаёт место в своей комнате младшей сестре. Также известно, что дети Оксаны Самойловой и Джигана могут зарабатывать, принимая участие в различных шоу.

Поклонники отреагировали на заявление блогерши. Некоторые из них отметили, что такое отношение негативно сказывается на детях, так как они сосредотачиваются только на материальном обогащении. Однако нашлись и те, кто поддержал методы Самойловой, подчеркнув, что так дети учатся ценить заработанные средства.

Летом прошлого года Ариела объявила о прекращении музыкальной деятельности, столкнувшись с необоснованной критикой. Позднее она отметила, что уходит из соцсетей, но изредка делает исключения ради своей звёздной матери.

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Уточнения

Джига́н (настоящее имя — Дени́с Алекса́ндрович Усти́менко-Вейнште́ин; род. 2 августа 1985, Одесса) — российский рэпер.



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