Максим Фадеев назвал имя певицы, о сотрудничестве с которой сожалеет

Продюсер Максим Фадеев в личном блоге поделился, что знакомство с певицей Наргиз Закировой стало самым большим сожалением в его жизни.
Максим Фадеев, у которого произошёл громкий скандал с узбекской исполнительницей, даже не стал полностью писать её имя, чтобы выразить своё отношение к ней.
В 2023 году Максим Фадеев заявил, что Наргиз с 2019 года незаконно исполняет его песни. Он также был удивлён, что она продолжает выступать на русском языке, который считает "вражеским".
В прошлом году 53-летняя Наргиз сообщила поклонникам, что вышла замуж за техника из своей музыкальной команды Антона Ловягина, который моложе её на 11 лет. Пара расписалась в США.
Ранее Регина Тодоренко опубликовала фото под капельницей.
Макси́м Алекса́ндрович Фаде́ев (род. 6 мая 1968, Курган) — советский и российский певец, композитор, поэт-песенник, музыкальный продюсер, автор-исполнитель, аранжировщик, режиссёр, кинооператор и телепродюсер.
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