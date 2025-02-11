Максим Фадеев назвал имя певицы, о сотрудничестве с которой сожалеет

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Продюсер Максим Фадеев в личном блоге поделился, что знакомство с певицей Наргиз Закировой стало самым большим сожалением в его жизни.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Максима Фадеева в Инстаграм* (запрещен в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Максим Фадеев

Максим Фадеев, у которого произошёл громкий скандал с узбекской исполнительницей, даже не стал полностью писать её имя, чтобы выразить своё отношение к ней.

В 2023 году Максим Фадеев заявил, что Наргиз с 2019 года незаконно исполняет его песни. Он также был удивлён, что она продолжает выступать на русском языке, который считает "вражеским".

В прошлом году 53-летняя Наргиз сообщила поклонникам, что вышла замуж за техника из своей музыкальной команды Антона Ловягина, который моложе её на 11 лет. Пара расписалась в США.

Ранее Регина Тодоренко опубликовала фото под капельницей.

Уточнения

Макси́м Алекса́ндрович Фаде́ев (род. 6 мая 1968, Курган) — советский и российский певец, композитор, поэт-песенник, музыкальный продюсер, автор-исполнитель, аранжировщик, режиссёр, кинооператор и телепродюсер.



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