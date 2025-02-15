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Регина Тодоренко рассказала, за что любит Топалова

Шоу-бизнес

Телеведущая Регина Тодоренко объяснила, какие качества больше всего ценит в муже, певце Владе Топалове.

Телеведущая Регина Тодоренко и певец Влад Топалов
Фото: https://vk.com/regina__t by ВК-аккаунт Регины Тодоренко is licensed under public doman
Телеведущая Регина Тодоренко и певец Влад Топалов

Регина Тодоренко опубликовала в соцсетях видео, на котором её несёт на руках Влад Топалов.

"За 7 лет совместной жизни я осознала, что мой муж — человек с огромным сердцем, самый любящий муж и заботливый отец, а ещё Владислав Михайлович гораздо лучше, чем я представляла", — написала звезда ТВ под кадрами.

Она вспомнила, что поначалу чувствовала себя в отношениях как укротительница дикого тигра, которого нужно приручить и сделать домашним.

Теперь же, по словам Регины, они научились слышать и понимать друг друга.

Особенно её радует то, что Влад совершенствуется в роли отца.

"Ты моя опора, моё плечо", — обратилась к мужу Регина.

Ранее Сергей Лазарев заявил, что не понимает, как Влад Топалов может жить с Региной Тодоренко.

Уточнения

Реги́на Петро́вна Тодоре́нко (укр. Регіна Петрівна Тодоренко; род. 14 июня 1990, Одесса) — украинская телеведущая, актриса, певица и блогер.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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