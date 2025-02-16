Блёданс и Штурм объяснили, почему мужчины любят милф

Певица Наталья Штурм и телеведущая Эвелина Блёданс порассуждали на тему интереса мужчин к женщинам постарше.
Наталья Штурм опубликовала видео, на котором позирует в кадре с Эвелиной Блёданс.
Эвелина объяснила, что они уже милфы. Штурм отметила, что в 2025 году мужчины всё чаще выбирают себе женщин постарше. Она назвала это трендом.
"Опыт, ухоженность, интеллект, умение, понимание, терпение, великодушие, финансовая независимость, выносливость, самодостаточность — эти качества делают нас привлекательными", — написала Наталья в соцсетях.
Исполнительница хита "Школьный роман" отметила, что любовь милф следует ещё заслужить.
Эвели́на Ви́свальдовна Блёданс (латыш. Evelīna Bļodāns; 5 апреля 1969, Ялта) — советская, украинская и российская актриса театра, кино телевидения, мюзиклов, озвучивания и дубляжа, певица, комедиантка и телеведущая.
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