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Блёданс и Штурм объяснили, почему мужчины любят милф

0:49
Шоу-бизнес

Певица Наталья Штурм и телеведущая Эвелина Блёданс порассуждали на тему интереса мужчин к женщинам постарше.

Певица Наталья Штурм и телеведущая Эвелина Блёданс
Фото: https://www.instagram.com/nataliashturm by Инстаграм Натальи Штурм is licensed under public doman
Певица Наталья Штурм и телеведущая Эвелина Блёданс

Наталья Штурм опубликовала видео, на котором позирует в кадре с Эвелиной Блёданс.

Эвелина объяснила, что они уже милфы. Штурм отметила, что в 2025 году мужчины всё чаще выбирают себе женщин постарше. Она назвала это трендом.

"Опыт, ухоженность, интеллект, умение, понимание, терпение, великодушие, финансовая независимость, выносливость, самодостаточность — эти качества делают нас привлекательными", — написала Наталья в соцсетях.

Исполнительница хита "Школьный роман" отметила, что любовь милф следует ещё заслужить.

Уточнения

Эвели́на Ви́свальдовна Блёданс (латыш. Evelīna Bļodāns; 5 апреля 1969, Ялта) — советская, украинская и российская актриса театра, кино телевидения, мюзиклов, озвучивания и дубляжа, певица, комедиантка и телеведущая.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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