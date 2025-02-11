Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Уехавший в США Бурковский начал продавать курсы по системе Станиславского: заработает миллионы
Режиссёр фильма о Пушкине раскрыл, почему не хотел брать Борисова на главную роль
Семейный туризм набирает популярность в России
BMW X5 2027 застрял в снегу во время тестовых испытаний
Вакансии с высокой оплатой: кого ищут работодатели
Сырский жалуется Зеленскому, что все нынешние наступления проваливаются
Семейный питомец: 10 пород кошек, которые обожают детей
Самойлова раскрыла, как зарабатывает старшая дочь после ухода из соцсетей
Мошенники продают фиктивные визы Франции для EES

Регина Тодоренко опубликовала фото под капельницей

1:11
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Телеведущая Регина Тодоренко в своём Telegram-канале рассказала о трудностях, с которыми сталкивается в своей профессиональной деятельности.

Регина Тодоренко
Фото: Telegram by Telegram-канал Регины Тодоренко, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Регина Тодоренко

Она поделилась двумя снимками, сделанными в один и тот же рабочий день. На первом фото, которое было сделано утром, она улыбается, надев костюм клоуна. По её словам, актёр во время съёмок забывается и полностью погружается в процесс.

Однако, как отмечает телеведущая, за красивой и яркой картинкой скрывается реальность. На втором снимке, сделанном вечером, она лежит на диване с капельницей.

"Клоунесса под капельницей", — подписала она публикацию.

Регина Тодоренко подчеркнула, что только на экране всё выглядит весело, в то время как за кулисами происходят настоящие испытания. Она отметила, что невозможно подвести команду, которая в тебя верит.

Также она напомнила, что за каждым смехом может скрываться слеза, а за каждой улыбкой — история борьбы.

Ранее Ирина Пегова впервые за много лет появилась на публике со своей повзрослевшей дочерью.

Уточнения

Реги́на Петро́вна Тодоре́нко (укр. Регіна Петрівна Тодоренко; род. 14 июня 1990, Одесса) — украинская телеведущая, актриса, певица и блогер.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Хочется тортика, а духовку включать не хочется? И не нужно — готовим кофейный торт без выпечки
Еда и рецепты
Хочется тортика, а духовку включать не хочется? И не нужно — готовим кофейный торт без выпечки Аудио 
Европе объяснили, почему дорогой СПГ для неё благо
Экономика и бизнес
Европе объяснили, почему дорогой СПГ для неё благо Аудио 
Водители зря тратят деньги на эти АКБ — они быстро выходят из строя
Авто
Водители зря тратят деньги на эти АКБ — они быстро выходят из строя
Популярное
Как избавиться от пигментных пятен: 3 домашних способа, которые реально работают

Пигментные пятна не обязательно убирать в салоне. Рассказываем, какие простые способы помогут осветлить кожу, предотвратить новые пятна и сохранить ровный тон.

Как избавиться от пигментных пятен: 3 домашних способа, которые реально работают
Гуд бай, Ленин: радоваться или тревожиться энергорынку Прибалтики после выхода из кольца БРЭЛЛ
Гуд бай, Ленин: радоваться или тревожиться энергорынку Прибалтики после выхода из кольца БРЭЛЛ
Не копать, не окучивать, не полоть: метод посадки картофеля для ленивых
Петрушка взойдёт через 3 часа — хитрый способ для огородников
От благотворительности к бизнесу: новая политика Трампа по отношению к распродаже Украины Юрий Бочаров ЗИЛ-41052. Советский бронированный автомобиль представительского класса Дмитрий Плотников Как финские бойскауты стали предтечей немецкого гитлерюгенда Сергей Лебедев
Европе объяснили, почему дорогой СПГ для неё благо
Ставший отцом Курбан Омаров устроил фотосессию с женой и ребёнком
Вредители больше не вернутся — простой способ борьбы со слизнями
Вредители больше не вернутся — простой способ борьбы со слизнями
Последние материалы
Модель Перминова объяснила округлившийся живот после слухов о долгожданной помолвке
Регина Тодоренко опубликовала фото под капельницей
Хотите, чтобы ваша собака покорила судей на выставке? Эти ошибки могут всё испортить
Стало известно, зачем лоси сбрасывают рога
Эксперты рассказали, страдают ли животные от смены часовых поясов
Главные цвета весенних свитеров: что будет в моде в новом сезоне?
Лимон на подоконнике? Да! Выращиваем цитрус дома легко и просто
Брать, чтобы потом продать с выгодой: кроссоверы с минимальной потерей стоимости
Ирина Пегова впервые за много лет вышла в свет с дочерью от Дмитрия Орлова
Масштабные протесты идут в Кривом Роге, надежда у криворожцев только на Путина
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.