Регина Тодоренко опубликовала фото под капельницей

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Телеведущая Регина Тодоренко в своём Telegram-канале рассказала о трудностях, с которыми сталкивается в своей профессиональной деятельности.

Фото: Telegram by Telegram-канал Регины Тодоренко, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Регина Тодоренко

Она поделилась двумя снимками, сделанными в один и тот же рабочий день. На первом фото, которое было сделано утром, она улыбается, надев костюм клоуна. По её словам, актёр во время съёмок забывается и полностью погружается в процесс.

Однако, как отмечает телеведущая, за красивой и яркой картинкой скрывается реальность. На втором снимке, сделанном вечером, она лежит на диване с капельницей.

"Клоунесса под капельницей", — подписала она публикацию.

Регина Тодоренко подчеркнула, что только на экране всё выглядит весело, в то время как за кулисами происходят настоящие испытания. Она отметила, что невозможно подвести команду, которая в тебя верит.

Также она напомнила, что за каждым смехом может скрываться слеза, а за каждой улыбкой — история борьбы.

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Уточнения

Реги́на Петро́вна Тодоре́нко (укр. Регіна Петрівна Тодоренко; род. 14 июня 1990, Одесса) — украинская телеведущая, актриса, певица и блогер.



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