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Вышедшая на связь после долгого молчания Паулина Андреева устроила фотосессию

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Шоу-бизнес

Актриса Паулина Андреева поделилась свежими фотографиями после слухов о разводе с Фёдором Бондарчуком.

Актриса Паулина Андреева
Фото: https://www.instagram.com/_paulina_andreeva_ by Инстаграм Паулины Андреевой is licensed under public doman
Актриса Паулина Андреева

Паулина Андреева опубликовала в "Инстаграме"* серию снимков. Звезда кино предстала в монохромном образе в черной футболке и короткой кожаной юбке.

Подписью к снимку стал только смайлик в виде чёрного сердца. Комментарии в аккаунте актрисы закрыты.

Ранее множились слухи о расставании Фёдора Бондарчука с актрисой после пяти лет брака. У супругов подрастает сын Иван, которому в марте исполнится четыре годика.

* запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России

Уточнения

Фёдор Серге́евич Бондарчу́к (род. 9 мая 1967, Москва, СССР) — советский и российский актёр кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, кинорежиссёр, кинопродюсер, телеведущий, ресторатор. 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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