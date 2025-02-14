Вышедшая на связь после долгого молчания Паулина Андреева устроила фотосессию

Актриса Паулина Андреева поделилась свежими фотографиями после слухов о разводе с Фёдором Бондарчуком.
Паулина Андреева опубликовала в "Инстаграме"* серию снимков. Звезда кино предстала в монохромном образе в черной футболке и короткой кожаной юбке.
Подписью к снимку стал только смайлик в виде чёрного сердца. Комментарии в аккаунте актрисы закрыты.
Ранее множились слухи о расставании Фёдора Бондарчука с актрисой после пяти лет брака. У супругов подрастает сын Иван, которому в марте исполнится четыре годика.
* запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России
Фёдор Серге́евич Бондарчу́к (род. 9 мая 1967, Москва, СССР) — советский и российский актёр кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, кинорежиссёр, кинопродюсер, телеведущий, ресторатор.
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