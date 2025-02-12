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Садальский рассказал, как бессеребренник Зельдин ютился в крошечной квартире

1:11
Шоу-бизнес

Станислав Садальский поделился воспоминаниями о народном артисте СССР Владимире Зельдине.

Актёры Станислав Садальский и Владимир Зельдин
Фото: https://www.instagram.com/stas.sadalskiy by Инстаграм Станислава Садальского is licensed under public doman
Актёры Станислав Садальский и Владимир Зельдин

Садальский назвал Владимира Зельдина великим, лучшим и неповторимым.

"До последнего дня жизни он думал только о других — хлопотал о квартирах, зарплатах, званиях, госпиталях для своих подопечных родного театра", — рассказал заслуженный артист РСФСР.

Посетивший актёра Геннадий Хазанов был поражён тому, как скромно жил Владимир Михайлович. Юморист отметил, что только хороший человек может жить в такой квартире.

Садальский объяснил, что у Зельдина были прямые телефоны всех первых лиц государства, однако они с женой ютились в крошечной квартире площадью 28 квадратных метра, отказываясь от шикарных особняков, которые ему предлагали.

В ответ на обещания щедрых даров он просил отдать жильё какому-нибудь достойному офицеру.

10 февраля исполнилось 110 лет со дня рождения Владимира Михайловича.

"Всегда помню, люблю", — сказал Станислав Юрьевич.

Уточнения

Влади́мир Миха́йлович Зе́льдин (28 января (10 февраля) 1915, Козлов, Тамбовская губерния, Российская империя — 31 октября 2016, Москва, Россия) — советский и российский актёр театра и кино. Народный артист СССР (1975).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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